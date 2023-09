Pendant 71 minutes, "Premières danses" nous replonge neuf ans en arrière. Lors de la saison 2013-2014, les Crabos du FC Auch ont marqué les esprits avec dans leurs rangs Antoine Dupont et Anthony Jelonch. Pour découvrir ou redécouvrir cette aventure exceptionnelle, c'est ici !

Il y a des histoires que l’on se doit de raconter. Avec « Premières danses », David Alexander Cassan et Aline Magrez mettent à l’honneur une belle bande d’adolescents qui ont marqué les esprits sur le rectangle vert. Cette « meute », comme ils aiment si bien s’appeler, ce sont les Crabos du FC Auch lors de la saison 2013-2014.

Au sein de l’effectif auscitain, on retrouve notamment deux joueurs d’une autre planète nommés Antoine Dupont et Anthony Jelonch. Il y a neuf ans, le premier joueur numéro 10 avec le maillot rouge sur les épaules, le second numéro 8. Avec ces deux têtes d’affiche, cette génération dorée a marqué les esprits, jusqu’à s’offrir les portes de la finale du championnat de France face au Racing 92 de Camille Chat, Louis Dupichot et Boris Palu.

"J’ai appris que des vidéos de tous leurs matchs existaient…"

Ce film, qui dure exactement 71 minutes est un peu né par hasard : "Je discutais avec un des entraîneurs auscitains de l’époque (Kévin Ribreau, N.D.L.R) et j’ai appris que des vidéos de tous leurs matchs existaient, explique David Alexander Cassan. C’est ensuite que j’ai contacté Aline pour qu’on se lance dans un film. Jean-Marc Bédérède, le manager de l’époque, nous a donné toutes les images, toutes utilisables, et on s’est mis au travail…"

C’est alors que tout le monde a mis la main à la pâte. Antoine Dupont a offert quelques images d’archives, tout comme sa famille et celle d’Anthony Jelonch. Pour les matchs, c’est Jean-Marc Béderède, manager du FCA à l’époque qui avait décidé en 2013 de réaliser, déjà, des analyses vidéos. Une caméra placée dans les tribunes qui offre des images inédites dans « Premières danses ». On peut notamment admirer les exploits de "Toto" et "Antho", déjà au-dessus du lot.

Ces Crabos gersois ont fait tomber tous les gros ou presque. Leur parcours et bien évidemment détaillé dans le film. De la victoire à Toulouse en phase de poules, en passant par celle face à Perpignan en quart de finale, puis en s’arrêtant sur la défaite face au Racing 92 en finale. Tous ces moments forts sont racontés par ceux qui les ont vécus de près. On pense notamment à Grégory Alldritt, la mère d’Antoine Dupont, le père d’Anthony Jelonch, mais aussi à l’arbitre de la finale, retrouvé des années après. L’occasion de revenir sur la dernière action du match face au Racing 92, qui reste en travers de la gorge des Auscitains, on vous laissera juger après visionnage…

Une avant-première émouvante à Auch

C’est le 31 août dernier que le film a été présenté en avant-première au cinéma d’Auch. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes pour découvrir ou redécouvrir cette histoire aussi touchante qu’humaine.

La chaleureuse ovation après la diffusion du film n’avait pas braiment besoin d’explication. Les coeurs étaient conquis. Le public a pu poser quelques questions aux "acteurs", ce qui a offert à cette soirée des émotions que les réalisateurs avaient rêvé de partager.

Quand des adolescents deviennes des hommes sur le terrain, cela offre toujours de belles images. On vous laisse le découvrir par vous-même.