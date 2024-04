S’ils ont résisté pendant une mi-temps, les Bleus ont fini par céder face à la Nouvelle-Zélande en finale. Après une défaite 10 à 7 face à meilleurs qu’eux, les Français décrochent la médaille d’argent.

Même magnifique, cette médaille d’argent aura un goût amer. Le résultat est beau, les Bleus enchaînent une deuxième finale après le titre à Los Angeles et semblent monter en puissance. Mais ils pourront se mordre les doigts après cette défaite de trois points face aux Néo-Zélandais (10 à 7).

Les Tricolores ont su courber l’échine quand la domination néo-zélandaise se faisait de plus en plus insistante en première période. Marqués physiquement par un tournoi éprouvant, les coéquipiers d’Andy Timo ont plié avant la pause, mais jamais rompu. Solides et solidaires sur leur ligne, les Bleus n’ont pas encaissé le moindre point au cours d’un premier acte où les hommes en noirs semblaient pourtant bien plus en forme. Zéro point inscrit en première mi-temps, de quoi donner de l’espoir à Jérôme Daret.

Une passe suicidaire…

Mais les citrons ont semblé plus forts du côté néo-zélandais, après une pause fraîcheur bien méritée, les hommes du Pacifique ont enfin inscrit les premiers points de la partie. Alors que la pression s’intensifiait, comme un signe, c’est le capitaine de cette équipe, Stephen Parez, qui envoyait une passe suicidaire dans des mains adverses, 10 à 0, l’espoir s’envolait.

L’essai de Varian Pasquet après la sirène n’y changerait rien, la Nouvelle-Zélande s’imposait aux points et raflait la breloque d’or.

L'espoir de vivre

Une fois la frustration d’une défaite en finale passée, Jérôme Daret pourra se féliciter d’avoir transformé cette équipe. À quelques mois des Jeux olympiques à la maison, les motifs d’espoirs sont là et après tout, avec un certain Antoine Dupont tout peut arriver, il a su le montrer dans la cité des anges. En attendant, prochaine étape à Singapour du 3 au 5 mai pour cette équipe de France.