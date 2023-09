Après la rencontre, le flanker du XV de France Charles Ollivon est revenu sur la performance des siens face à la Namibie et a évidemment évoqué la blessure d’Antoine Dupont.

Votre équipe a seulement encaissé quatre pénalités face aux Namibiens jeudi soir, un chiffre identique à celui du match face à la Nouvelle-Zélande il y a quinze jours. Est-ce une fierté ?

Cette discipline est à l’image de tous les autres secteurs de jeu. On a fait 80 minutes sérieuses. Comment l’avait dit Fabien (Galthié) avant la rencontre, il fallait faire un match de copains et on l’a fait. Ca montre la force de notre équipe.

En marquant 96 points au stade Vélodrome, l’équipe de France a aussi réalisé un record de points marqués dans un match international. L’aviez-vous anticipé avant la rencontre ?

Non. On voulait juste faire le match qu’on a fait. On voulait être sérieux et appliqués. Dans la semaine, on avait travaillé sur le milieu du terrain parce qu’on savait qu’il y aurait des espaces, ensuite, dans les couloirs. Par ailleurs, le bonus en poche n’a jamais changé notre détermination et notre sérieux sur le terrain.

Sur le terrain, justement, comment avez-vous pris la mesure de la blessure ?

Sur le moment, il y a une interception namibienne… Tout le monde ne voit donc pas ce qu’il se passe à l’instant T... On se regroupe, on fait une bulle puis les images passent sur grand écran. Là, tout a été simple et clair pour tout le monde. On a basculé sur la pénalité et on s’est reconcentré. Il n’y avait pas le temps et la place pour tergiverser.