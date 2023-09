Dans un match à sens unique et une démonstration offensive, le XV de France a évidemment séduit. Profitant de tant d'espaces, les ailiers Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey ont épaté, auteurs de cinq essais à eux deux. A la mêlée pour son retour, Antoine Dupont avait également étincelé avant de sortir, suite à un choc à la tête. Une blessure qui jette une ombre ample sur la soirée bleue.

15. Thomas Ramos : 5,5 sur 10

Des boulevards laissés par la défense namibienne après quelque temps de jeu, il est celui qui a le moins profité parmi la ligne d’attaque du XV de France. Pas toujours inspiré dans ses relances, il a joué pour lui quelques coups qui méritaient plus d’altruisme, d’autres où il s’est tourné vers ses coéquipiers mais à contretemps. Pas son meilleur match sous le maillot bleu. Tout de même un très sérieux 12 sur 13 face aux perches. Sa valeur refuge, même dans les jours moins lumineux.

Thomas Ramos, auteur d'un match sérieux avec les Bleus face à la Namibie. Midi Olympique. - Patrick Derewiany.

14. Damian Penaud : 8,5 sur 10

Décalé en bout de ligne par un jeu au pied de Dupont, à 5m de la ligne d’en-but et avec 15m de largeur pour travailler, c’était un penalty sans gardien pour un finisseur de la classe de Penaud. Il inscrit alors le 31e essai de sa carrière internationale. La suite de son match supporte le même constat : trop rapide, trop puissant et simplement trop fort pour la défense namibienne, l’ailier tricolore a inscrit trois essais de plus, portant son total à 33. Et déjà quatre dans cette Coupe du monde. Impressionnant.

Les Bleus ont récité leur rugby face à la Namibie mais le score est vite devenu anecdotique après la sortie inquiétante du capitaine Dupont...#FRANAM #FRAvNAM #RWC2023 pic.twitter.com/9JQYT2RhWh — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 21, 2023

13. Gaël Fickou : 6,5 sur 10

De par le déséquilibre des forces, son rôle de régulateur du jeu français avait moins de valeur. Ce match, rapidement transformé en un attaque-défense, lui a donc permis de se nourrir de nombreux espaces. Comme les autres, il a su en profiter avec quelques percées à son crédit. Aussi, il s’est appliqué à bien faire jouer les autres et notamment ses deux « bombes » sur les ailes, Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey, dont les qualités athlétiques ont fait fructifier ses altruismes.

12. Jonathan Danty : 6,5 sur 10

Il profite de sa course de soutien vers Bielle-Biarrey pour inscrire un essai rapide (9e). Puis un second, sur un lancement de jeu propre après touche et un bon service à hauteur de Dupont. Sa puissance, pour la prise du milieu du terrain ou proche des lignes, a évidemment mis au supplice la défense namibienne. Il faudra le revoir face à une opposition plus coriace mais Danty, pour son retour aux affaires, a répondu à toutes les attentes et dans tous les secteurs clés de son registre.

11. Louis Bielle-Biarrey : 7 sur 10

Superbe initiative (9e) qui offre un essai altruiste à Danty, en début de rencontre avec une passe volleyée et à l’aveugle pour éviter la sortie en touche. Sa vitesse et sa qualité de mains lui ont offert de nombreuses situations positives. Sa gestion des situations a également été impeccable, entre les moments où il fallait penser collectif et ceux où il put exprimer individuellement tout son talent. Et cette vitesse, cette lecture des espaces se sont pleinement exprimés sur son deuxième essai (64e). Tous les feux sont au vert.

#RWC2023 | \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\u26a1\ufe0f\ud83c\uddf3\ud83c\udde6 75-0 LE DOUBLÉ POUR BIELLE-BIARREY !



Le XV de France inscrit un onzième essai dans ce match à sens unique.



\ud83d\udc49 Suivez le direct : https://t.co/19Vpzliz7D#UnisPourUnRêve #FRAvNAM #XVdeFrance pic.twitter.com/Rmzq7rGYnK — francetvsport (@francetvsport) September 21, 2023

10. Matthieu Jalibert : 6,5 sur 10

Beaucoup sollicité au pied en début de rencontre, il a ensuite pu privilégier un jeu de ligne plus offensif et qu’il a animé en quête constante de vitesse. Parmi les nombreux faits positifs, sa double intervention sur le premier essai de Ollivon (18e) est sublime, avec deux passes de grande classe. Remplacé par Melvyn Jaminet (54e) qui a pris place à l’arrière. Le Toulousain s’est illustré négativement dès sa première prise de balle avec un deux contre un d’école saccagé et joué pour lui. Malgré son essai, la suite de son entrée en jeu ne sera pas toujours rassurante.

9. Antoine Dupont : 8 sur 10

Si ce match était « trop » facile pour les Bleus, il l’était évidemment pour le meilleur joueur du monde. Toutes ses initiatives ont créé des écarts dont ses coéquipiers ont profité. Fait remarquable, parmi tant d’autres : sa passe au pied du gauche (son mauvais pied théorique), sous la pression d’un énorme plaquage, et qui choie dans les bras de Bielle-Biarrey pour un essai (40e) splendide. Du grand art et du grand Dupont. Jusqu’à cette sortie sur blessure qui a jeté un grand froid sur la soirée bleue…

8. Anthony Jelonch : 6 sur 10

Dans une rencontre, où les Bleus avaient décidé d’imposer un gros rythme, il a semblé quelque peu en souffrir. Arrivant souvent à contretemps. Une bonne intervention sur l’essai de Flament (33e). Le Toulousain accusait franchement le coup en deuxième période et se retrouvait suppléait par Paul Boudehent (53e) qui sort sonné quelques minutes après.

7. Charles Ollivon : 8 sur 10

À la conclusion d’un très beau mouvement sur le troisième essai des Bleus (18e), qui illustrait une bonne entame de match. Le Toulonnais monte en puissance depuis cet été, à chacune de ses sorties. Il arrive en pleine forme au bon moment. Sa vitesse de course, son sens du jeu seront précieux aux Bleus pour la suite de la compétition.Il s’offre même un doublé.

6. François Cros : 7 sur 10

Il a commencé sa rencontre par un double plaquage. Faisant tomber le porteur du ballon et son soutien (2e). Au four et au moulin, le Toulousain semblait avoir trois poumons. À sa décharge un en-avant sur réception de renvoi (35e). Pour le reste, un match sérieux.

5. Thibaud Flament : 7 sur 10

Une grosse présence en défense, où il arrive souvent le premier. Un essai suite à un bon soutien sur Jelonch (33e), Flament a réussi une belle prestation. Sans faire de bruit, il s’impose comme le taulier de la deuxième ligne française. Et des deux côtés. Après avoir débuté à droite, il a terminé à gauche. Il sait presque tout faire.

4. Cameron Woki : 5 sur 10

Propre et maître des airs, que ce soit sur touche ou en réception de renvoi, le Racingman a plutôt réussi sa mi-temps, même si on peut regretter qu’il n’ait pas été plus au soutien des trois-quarts sur les offensives françaises. Remplacé à la pause par Romain Taofifenua, qui chercha du travail dans les rucks, et s’appliqua dans ses soutiens dans les touches.*

3. Uini Atonio : 5 sur 10

Ce n’était pas un match pour les forts gabarits et pourtant, Uini Atonio s’en est assez bien sorti notamment durant les vingt premières minutes. Cherchant des ballons pas très loin des regroupements. Une alerte au genou à la demi-heure de jeu a semblé lui couper les pattes. On le vit pas mal marcher pour finir la première mi-temps. Remplacé logiquement à la pause par Dorian Aldegheri (6/10).

2. Peato Mauvaka : 7 sur 10

Un lancer pas droit (3e), un autre légèrement trop haut pour Ollivon (13e) son début de match est gâché par ses deux fautes. Sa passe aveugle pour Penaud (21e) est une merveille. Sa force de perforation fût utilisée notamment après les touches.Remplacé par Pierre Bourgarit (53e), qui faisait preuve d’une belle débauche d’énergie

1. Cyril Baille : 6 sur 10

Assez discret en début de match, il est monté en pression au fur et à mesure de la première période. Il semblait trouver ses repères mais il était remplacé à la mi-temps par Reda Wardi (6/10). Le Rochelais amenait un vrai dynamisme, avec plusieurs courses tranchantes.