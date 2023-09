Ancien talonneur français aux 37 sélections, Benjamin Kayser est désormais reconnu pour son expertise au micro en tant que consultant sur TF1. Invité exclusif du Chant du coq, il déclare son admiration aux Bleus espère qu’ils iront au bout de ce Mondial en France dans un entretien d'un quart d'heure.

Il est l’une des voix du rugby sur TF1 depuis la Coupe du monde 2019. Toujours juste et précis dans ses commentaires, il est devenu une référence au micro de la chaîne détenant les droits de ce Mondial 2022. Dans le podcast "Le Chant du Coq", Benjamin Kayser s'est montré élogieux envers les Bleus et assume son statut de supporter du XV de France. "Je suis leur fan numéro 1. Alors oui, il se trouve je suis un ancien international et je connais un peu plus le rugby qu’un mec lambda mais je reste un amoureux de cette équipe de France. Ils sont très bons, il faut les laisser peinards. Ils sont extraordinaires de talents, d’humilité et ont cette capacité à résister à la pression, c’est du jamais vu."

Pour lui, ce groupe fait partie des meilleurs que l'équipe de France ait pu compter selon lui. Les joueurs qui le composent sont reconnus dans le monde entier. "Une des meilleurs équipes de France de l’histoire c’est sur, est-ce que c’est la meilleure de toutes ? On le saura le 28 octobre. On est pas en train de rêver et de se dire "est-ce qu’on a une chance, potentiellement, de ?". Le rugby est dominé par l’hémisphère sud depuis un moment, et bien quand tu discutes avec ces mecs, ils te parlent tous de Dupont comme d’une référence mondiale. C’est du jamais vu de faire autant l’unanimité. Pareil pour l’impact d’Alldritt ou Marchand sur les contest. Tous les joueurs ont pris une dimension énorme." Un enthousiasme débordant qui se comprend tant ces Bleus sont attendus pour remporter le titre suprême.