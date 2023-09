Ce mercredi, l'ancien demi d'ouverture de l'Irlande Ian Madigan (34 ans, 30 sélections) a annoncé mettre un terme à sa carrière de joueur de rugby. Numéro 10 de l'Irlande lors de la Coupe du monde 2015, il était passé par le Leinster, l'Ulster, Bristol mais aussi Bordeaux-Bègles.

Alors que la Coupe du monde bat son plein et qu'un certain Jonathan Sexton vient de devenir le meilleur réalisateur de l'histoire de l'Irlande, un autre ouvreur du XV du Trèfle tire, lui, sa révérence. Sur son compte Instagram ce mercredi, Ian Madigan a annoncé prendre sa retraite, à 34 ans. Ancien du Leinster, Madigan détient un palmarès plus que garni avec une coupe d'Europe (2012), un Challenge européen (2013), deux Pro 12 (2013, 2014) et deux Tournois des 6 Nations (2014, 2015).

L'ancien ouvreur de l'UBB a aussi participé à la Coupe du monde 2015. Il avait même été l'ouvreur titulaire de l'Irlande pour le quart de finale perdu face à l'Argentine, puisque Jonathan Sexton était blessé. "Le point culminant de ma carrière a sans aucun doute été de représenter notre grande île d'Irlande, notamment lors de la Coupe du monde en 2015", lançait l'intéressé en se remémorant sa carrière. Il poursuivait en remerciant plusieurs personnes importantes dans sa carrière et son évolution, notamment Joe Schmidt et Dan McFarland.