Direction Aste-Béon, à 34km au sud de Pau, pour ce nouvel épisode du XV des producteurs. Christian Califano continue de sillonner la France pour découvrir et faire connaître les produits du terroir. Aujourd'hui, c'est donc dans le Béarn qu'il pose ses valises. En compagnie de l'ailier de la Section paloise Eliott Roudil, "Cali" visite une production de fromage de brebis.

Spécialité de la région, ce fameux fromage réputé est un des produits que s'évertue de créer Julien Peyre Lavigne, en vallée d'Ossau. Avec plus de 2000 tommes produites par an et 450 brebis, ce producteur local est animé par la passion. Il fait découvrir son lieu de travail, avec Jérôme Anglade, un adhérent Intermarché. En image, découvrez les secrets de la production du fromage de brebis avant sa mise en rayon dans les magasins.