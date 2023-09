Data : Une nouvelle plateforme pour World Rugby

Désireuse d'améliorer la collecte, la centralisation et l'analyse des statistiques dont elle dispose, l'instance internationale a choisi une nouvelle plateforme informatique.

Difficile de nier l’influence majeure de la data et des statistiques dans le rugby moderne. Afin d’exploiter au mieux ses données et d’en tirer des enseignements valorisables pour les joueurs, les parties prenantes et les sponsors, World Rugby a ainsi choisi Domo comme nouvelle plateforme centrale. « Cela fait des années que nous recueillons et conservons des données sans les mettre à profit, indique Caroline Murnane, analyste en veille stratégique chez World Rugby. Domo nous permet désormais de partager ces informations avec les fédérations nationales, au lieu d’aligner des chiffres sans but précis. » L’adoption de la plateforme Domo va ainsi jouer un rôle crucial dans l'amélioration du jeu en lui-même, puisque les statistiques recueillies et analysées permettront de comprendre mieux encore la dynamique de jeu et valider des changements de règles, avec pour objectif de rendre évidemment les matchs plus télégéniques, tout en garantissant la sécurité des joueurs. Et donc, in fine, la satisfaction de partenaires également concernés par les études statistiques. « Domo a changé notre façon de faire, prolonge Anthony Downey, responsable des partenaires et projets chez World Rugby. Avant, nous prenions souvent nos décisions sur la base d’anecdotes. Avec Domo, les données chiffrées entrent vraiment dans la conversation. Désormais, nous sommes en mesure de tester ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, pour rendre le jeu divertissant tout en protégeant le bien-être des joueurs. »