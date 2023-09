Confrontés à une obligation de performance face à la Namibie, sur le plan comptable et dans la manière, les Bleus ont revu leurs gammes dans une ambiance très studieuse sur la pelouse du Vélodrome.

C’est sous un ciel voilé et un fin crachin que les Bleus ont pris leurs marques sur la pelouse du stade Vélodrome, devant une assistance de journalistes assez fournie. Signe de l’enjeu réel d’une rencontre où les Bleus devront non seulement l’emporter mais surtout (se) rassurer, après la piètre performance servie par les « coiffeurs » contre l’Uruguay. "On veut répondre par rapport à l'impression laissée contre l'Uruguay, admettait le deuxième ligne Thibaud Flament. On a à cœur de montrer un visage qui nous correspond. On a envie de faire une prestation aboutie, propre, qui correspond à ce qu'on sait faire. Contre l'Uruguay, on a péché par manque d'engagement. Ce qui pourra nous donner du plaisir, c'est l'engagement, l'agressivité qu'on n'a pas su lâcher contre l'Uruguay. Si on arrive à faire ça, les choses se mettront en place et le paysage pourra s'éclaircir."

Ses 15 plaquages réussis, son rendement offensif moins convaincant, son positionnement au centre, le mieux après son trou d'air en tout début de partie face aux Blacks.. On décortique le dernier match de Moefana ! pic.twitter.com/p0XDVtUshi — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 20, 2023

Des propos qui faisaient écho à ceux tenus juste avant lui par Thomas Ramos, l’arrière assurant que ses partenaires et lui voulaient "prendre du plaisir ensemble, tout en respectant la Namibie. Ils ont pris beaucoup de points lors des deux premiers matchs, on a aussi envie d’en marquer nous aussi mais ça passera par respecter notre jeu, d’être patient. Ce n’est pas en jetant les ballons partout qu’on parviendra à les franchir. On a tous envie de progresser au sujet de notre système offensif, on s’est fixé pour objectif d’être bons sur notre attaque."

Bielle-Biarrey, performance à scruter

Pour cela ? Les Bleus ont revu avec patience et précision, dans une ambiance très studieuse, leurs lancements et autres systèmes sur la pelouse marseillaise. Un objectif qui devrait évidemment être facilité par l’ossature "premium" du XV de départ au sein duquel le jeune Louis Bielle-Biarrey (l’un des trois seuls "survivants" du match disputé face aux Teros à Lille) fait figure d’ovni et aura tout à gagner, dans l’optique du match décisif contre l’Italie.

"Je suis très content d'enchaîner, savourait le benjamin des Bleus. Je ne me considère pas titulaire pour autant, je sais que je suis surtout là parce que Gabin (Villière, NDLR) est le seul du groupe à avoir déjà fait deux fois 80 minutes. Après, les 33 joueurs du groupe ont tous le même objectif : jouer. J'ai juste envie de faire le meilleur match possible. Si je dois passer titulaire par la suite, cela passera forcément par des bons matches de ma part." Un match qui sera scruté de très près, en ce qui le concerne. Car effectivement, en cas de grosse performance de la part du joueur de l’UBB, la tentation pour le staff sera plus présente que jamais de le préférer à Villière, quelque peu décevant lors de ses deux premières sorties.