Pour affronter les Samoa, ce samedi à Saint-Etienne, Michael Cheika, le sélectionneur de l'Argentine, a décidé d'apporter de la continuité dans son équipe. Il n'a effectué que trois changements après la défaite contre l'Angleterre.

Les Argentins n'ont plus le droit à l'erreur, samedi à Saint-Etienne. Ils devront élever leur niveau de jeu comparé à leur premier match et la défaite contre l'Angleterre. Pour les trois changements, le centre Matias Moroni remplace Lucio Cinti, le Clermontois Lavanini perd sa place au profit de Guido Petti et le pilier droit Eduardo Bello prend la place de Gomez Kodela. Nicolas Sanchez, ancien joueur du Stade français, fait lui, son apparition sur le banc.

Michael Cheika, leur sélectionneur, mise donc sur la continuité malgré la défaite. Après ce match contre les Samoa, l'Argentine affrontera à Nantes coup sur coup le Chili puis le Japon, un match qui pourrait bien ressembler à un huitième de finale.

Le XV de départ de l’Argentine :

15. Mallia ; 14. Boffelli, 13. Moroni, 12. Chocobares, 11. M. Carreras ; 10. S. Carreras, 9. Bertranou ; 7. Kremer, 8. Gonzalez, 6. Matera ; 5. Alemanno, 4. Petti ; 3. Bello, 2. Montoya (cap), 1. Gallo.

Remplaçants : 16. Creevy, 17. Vivas, 18. Kodela, 19. Rubiolo, 20. Bruni, 21. Cubelli, 22. Sanchez, 23. Cinti.