L'Australie est en plein marasme après la défaite face aux Fidji, 22 à 15 et l'ancien Wallaby Drew Mitchell n'a pas pu retenir sa colère. Il demande des explications au sélectionneur Eddie Jones, ce dernier semblant plus que jamais faire l'unanimité contre lui dans son pays.

Les critiques pleuvent sur Eddie Jones. En effet, suite à la défaite 22 à 15 de l'Australie face aux Fidji, le sélectionneur semble plus que jamais être l'homme à abattre sur l'île continent. Le dernier en date à avoir fait part de son mécontentement est l'ancien toulonnais Drew Mitchell. Le finaliste de la Coupe du monde 2015 n'a pas mâché ses mots après le revers des Wallabies à Geoffroy-Guichard : "C'est vrai que les Fidji ont très bien joué. Mais on devrait aussi se rappeler que l'Australie ne devrait jamais perdre face aux Fidji !".

Remonté, le triple champion d'Europe avec le RCT a remis en question les choix de l'ancien homme à la tête du XV de la Rose. La liste des 33 joueurs pour le Mondial, dépourvu de cadres comme Michael Hooper ou Quade Cooper, reste en travers de la gorge de l'ancien des Queensland Reds : "Vous avez voulu prendre des décisions fortes en ne prenant ni Quade, ni Michael. Mais depuis, c'est dramatique. Il y a eu six capitaines en sept semaines ! Expliquez vos décisions, parce que nous ne les comprenons pas !"

La thèse de la blessure ne passe plus

Pour argumenter ses choix forts, Eddie Jones avait expliqué que les deux joueurs revenaient de blessures et n'étaient pas prêts pour une compétition comme une Coupe du monde. Mais avec les forfaits qui se multiplient chez les Wallabies, alors que certains n'ont pas joué la moindre minute, cette excuse ne convainc plus : "Il n'a donné aucune explication pour leurs non-sélections. Il a dit que Michael Hooper était blessé. Soit. Mais il prend Pone Fa'amausili, et Max Jorgensen et d'autres gars qui sont blessés donc ce n'est pas acceptable".

Il est peu dire que l'Australie tout entière aura les yeux rivés sur Eddie Jones ce dimanche. Face au pays de Galles, les Wallabies devront impérativement s'imposer, sous peine d'être éliminés dès les phases de poules pour la première fois de son histoire.