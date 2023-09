Dans La Troisième Mi-Temps, nous nous sommes risqués à une comparaison entre l'équipe de France 2018 de football et celle de rugby d'aujourd'hui. Une équipe qui se met souvent au niveau de son adversaire, quel qu'il soit, qui ne pratique pas forcément le jeu le plus flamboyant, mais qui a trop de talent, de discipline et dégage une impression d'invincibilité.

Le XV de France n'a pas livré une performance très aboutie face à l'Uruguay, ne bonifiant pas sa victoire 27-12 face à une équipe, sur le papier, inférieure, du tiers deux. Durant la "Troisième Mi-Temps du Midol", cette rencontre des Bleus a été longuement disséquée. Il en est ressorti que les Français se mettent souvent au niveau de leurs adversaires. S'ils sont capables de mettre 30 points aux All Blacks, les Bleus n'ont jamais su coller une véritable correction face à des adversaires jugés plus faibles, durant l'ère Fabien Galthié. Les trois rencontres face au Japon en 2022 n'ont jamais accouché d'une victoire fleuve avec plus de trente points d'écart. De même, les rencontres face à l'Italie n'ont pas toujours été bien négociées. Un parallèle a été fait avec l'équipe de France de football de 2018. Si elle n'est pas toujours souveraine, elle a finalement remporté la Coupe du monde. Souhaitons le même sort à leurs homologues de l'ovalie !