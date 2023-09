En plus de 20 ans à tenir le sifflet dans des rencontres de rugby professionnelles, Nigel Owens a eu le temps de voir défiler des dizaines de capitaines. Certains ont plus marqué le Gallois que d'autres, parmi eux, l'ex-capitaine du XV de France Thierry Dusautoir.

Quand on est arbitre de sport, il faut rapidement apprendre à se faire respecter. Quand on est arbitre de rugby encore plus, car sur le rectangle vert, entouré de 30 golgoths surmotivés, le doute n'est pas permis, et le sifflet devient rapidement votre seul ami. Quand on s'appelle Nigel Owens encore plus, car on ne devient pas le plus grand arbitre de l'histoire du ballon ovale comme ça.

Ce dernier, même bien après sa retraite internationale (2020), n'a plus besoin de se présenter. Son CV le fait pour lui, quatre Coupe du Monde, plus de 100 matchs de Coupe d'Europe et tout juste 100 rencontres internationales. Cela pose son homme.

Durant les 100 matchs internationaux que le Gallois a arbitrés, il a eu l'occasion de voir défiler les joueurs de talents et les capitaines de classes mondiales. Pour le média gallois "Wales Online", il est revenu sur ceux qui l'avaient le plus marqué.

À la table des grands noms

S'il ne restera pas le plus grand capitaine de l'histoire de sa sélection, Chris Robshaw a au moins eu le mérite de marquer Nigel Owens : "sa malchance a peut-être été de diriger l'Angleterre à un moment difficile, mais il a toujours tout donné pour la cause, encourageant les autres à faire de même, et c'était un homme sympathique en dehors du terrain", résume l'arbitre.

En plus d'être un excellent joueur, Jean de Villiers était aussi un homme sur qui ses coéquipiers pouvait s'appuyer, "Ce n'était pas seulement un grand joueur de rugby, mais aussi un grand leader et un grand homme, confie Owens, qui poursuit, chaque fois que je l'ai croisé sur le terrain, il m'a impressionné".

Que serait cette liste sans Richie McCaw ? Qu'on l'apprécie ou pas, il vous marque forcément. L'arbitre se souvient surtout d'un homme toujours digne "La Nouvelle-Zélande a gagné environ neuf matches sur dix lorsqu'il l'a dirigée, mais la marque de Richie McCaw a été la façon dont il s'est comporté lorsque les All Blacks ont perdu", résume-t-il joliment.

Faute d'un, Owens se souvient de deux Irlandais, le tandem O'Driscoll capitaine et son lieutenant O'Connell, "À chaque fois que j'ai arbitré l'Irlande à l'époque, O'Driscoll était capitaine et O'Connell vice-capitaine. O'Driscoll avait l'habitude de me dire que si j'avais des problèmes avec les attaquants, je devais en parler à O'Connell."

"Quel capitaine était Dusautoir !"

Thierry Dusautoir a marqué tous les supporters des Bleus, son match contre les All Blacks en 2007 a une place au Panthéon des performances françaises, peut-être au côté de celle de "Titou" Lamaison en 1999 face à ces mêmes Blacks.

Une performance à laquelle Nigel Owens n'est pas resté insensible, "Mon choix du meilleur capitaine que j'ai rencontré va peut-être en faire sourciller plus d'un, mais quel capitaine était Dusautoir ! Tout au long de sa carrière, il a toujours mis son corps en jeu. Rappelez-vous les 38 plaquages qu'il a effectués lorsque la France a éliminé les All Blacks de la Coupe du monde 2007, il a montré l'exemple et il comprenait très bien le jeu". Pas de problème, on s'en souvient bien Nigel, par contre pourquoi ce choix devrait faire sourciller ? Il nous semble tout à fait logique.