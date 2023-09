Le capitaine du XV de France Antoine Dupont a partagé sur Instagram un message de Jean Dujardin. L'acteur critiquait la Une du magazine hebdomadaire "Valeurs Actuelles", qui avait mis en photo les deux hommes en titrant "la France rugby".

Les avis étaient partagés vendredi 8 septembre, à propos de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde. Si certains critiquaient ouvertement le spectacle imaginé par Jean Dujardin, le magazine "Valeurs Actuelles" s'enthousiasmait, de son côté, en faisant même de cette cérémonie la Une de son édition du 14 septembre. "La France rugby", titrait le magazine, en illustrant son propos par des photos de Jean Dujardin et Antoine Dupont. Sur cette même Une, il était aussi écrit "Supporters bien élevés, joueurs patriotes, valeurs exemplaires : les recettes d'un sport enraciné devenu modèle de société." Cette Une faisant le tour de la toile, Jean Dujardin a lui-même décidé d'y répondre.

La Une de valeur actuelle critiquée par Jean Dujardin et Antoine Dupont Capture d'écran Instagram @antoinedupont9

Sur son compte Instagram, celui qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur en 2012 a partagé la Une en cachant le nom "Valeurs Actuelles" et en délivrant ce message : "La France oui, vos valeurs non. Pas de récupération. Merci." Ces quelques mots furent ensuite repris par Antoine Dupont. Toujours sur Instagram, le capitaine du XV de France a partagé la publication de Dujardin, pour signifier qu'il était du même avis et qu'il rejetait toute tentative de récupération politique.