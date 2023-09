Ancien All Black, Malakai Fekitoa (31 ans) a disputé son premier match de Coupe du monde pour son pays natal du Tonga. S'il regrette les proportions de la défaite face à l'Irlande (59-16), l'ex-Toulonnais reste ému d'avoir pu porter les couleurs des Ikale Tahi.

Malakai Fekitoa n'oubliera pas de sitôt ce 16 septembre 2023. Huit ans après avoir participé et remporté une Coupe du monde avec les All Blacks, le centre a pu porter les couleurs de son pays natal à Nantes. Un moment forcément marquant : « C'est très émouvant, a-t-il évoqué après le match. Toute ma famille était dans les tribunes. C'est vraiment cool d'être de retour et de représenter mon pays. »

Auteurs d'une véritable démonstration face au Tonga, les Irlandais envoient un message à la concurrence !



"Nous nous sommes un peu emballés sur le début de match"

Le défi proposé était en revanche trop élevé pour les hommes de Toutai Kefu : « Nous avons travaillé très dur pour préparer cette première rencontre. L'Irlande avait décidé de mettre sa meilleure équipe face à nous. On a pu voir que ce n'est pas pour rien qu'ils sont premiers au monde. Ils ont su saisir les opportunités qui se présentaient à eux. » Les Tongiens, à l'engagement impressionnant, ont au contraire été généreux mais trop brouillons. Leur agressivité s'est retournée contre eux : « Il y a eu trop de pénalités de concédées de notre part, déplore l'ancien joueur du Munster qui prendra, à la fin de la Coupe du monde, la direction de Trévise. Nous nous sommes un peu emballés sur le début de match et nous nous sommes trop mis à la faute, notamment, sur des hors-jeu. La discipline ne nous a pas vraiment aidés à rivaliser. »

Mais Malakai Fekitoa en est certain : ses troupes peuvent hausser leur niveau de plusieurs crans : « Nous avons tout donné sur le terrain et le score ne reflète ni le travail acharné que nous avons fourni lors de la préparation ni notre niveau. Mais nous regardons vers l'avant et nous attendons l'Écosse avec impatience. »