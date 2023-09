Habitués à manquer de confiance, les Roumains doivent s’étoffer mentalement afin d’aller chercher un résultat positif. Contre l’Afrique du Sud, il s’agira davantage de prendre une précieuse expérience.

"Vous êtes des joueurs de rugby, montrez-moi que vous êtes forts !" La gueulante poussée par Vern Cotter lors d’un entraînement du début de semaine traduit parfaitement le mal qui ronge la sélection roumaine depuis quelques mois. Capables de réaliser de belles choses, les Chênes ne parviennent pas à trouver cette confiance en eux qui pourrait leur permettre de passer un cap et de ramener un résultat lors de cette Coupe du monde. Il y a pourtant de vrais motifs d’espoirs, comme cette étonnante première demi-heure face à l’Irlande samedi dernier, durant laquelle les coéquipiers de Cristi Chirica se sont payé le luxe de mener au score et même de mettre en difficulté l’arrière-garde du XV du Trèfle en gagnant plusieurs fois du terrain au pied. "Nous n’étions pas prêts pour ce scénario", souriait Adrian Motoc en se remémorant le premier essai.

\ud83c\uddff\ud83c\udde6\ud83c\uddf9\ud83c\udde9 #Stejarii care vor înfrunta @Springboks, campioana mondială en-titre, în cel de-al doilea meci la Cupa Mondială de Rugby.

3️⃣ schimbări în echipa de start față de meciul cu Irlanda;

\ud83d\uddd3\ufe0f 17 septembrie, \u23f0 16:00 (\ud83d\udcfa Orange Sport 3 și Digi Sport 2)#RugbyRomania pic.twitter.com/k0MkmwJ3UB — Rugby Romania (@RugbyRomania) September 15, 2023

Même si la suite fut bien plus rude, l’espoir avait de quoi naître. "Le but est d’évoluer, d’avoir des joueurs qui vivent une expérience comme cela avant de l’amener au sein du championnat local, informait Mihaïta Lazar, l’entraîneur de la mêlée roumaine. Il faut s’habituer au haut niveau pour la plupart du groupe, c’est une première expérience." Sans le vouloir, l’ancien Castrais aux deux Brennus trahissait ici un des problèmes majeurs de sa sélection : le manque de confiance et d’ambition. "C’est un très gros problème chez nous, soufflait Motoc, un des leaders de l’équipe. Le manque de confiance nous fait assez mal. En voyant que nous ne croyions pas à la victoire face à l’Afrique du Sud, Vern Cotter nous a dit : "Les gars, il faut changer de mentalité." Pour nous c’est un peu dur… Nous sommes des Roumains et nous manquons d’ambition."

Une expérience à aller chercher

Pour pallier cela, les leaders que sont les joueurs évoluant en France mais aussi certains des naturalisés essayent tant bien que mal d’amener leur expérience du haut niveau. Ils sont ceux qui portent une sélection en perte de vitesse ces derniers temps. "Je ne sais pas si c’est apporter de l’expérience mais c’est mieux comprendre le jeu, posait Taylor Gontineac. Il est vrai que ce manque d’ambition est problématique. Il y a deux ans, nous avions accroché l’Argentine puis l’Italie. Mais cet été, ça ne s’est pas passé comme prévu et la confiance a pris un coup. L’Irlande n’a pas arrangé les choses…"

De surcroît, l’inexpérience de la grande majorité du groupe joue en défaveur des Chênes, avant un match qui s’annonce âpre face à l’Afrique du Sud. "Contre l’Irlande, certains de nos coéquipiers étaient surpris des contacts et notamment au niveau des rucks, relatait Motoc. Face aux Boks, même si nous perdons, il faut prendre le plus d’expérience possible dans tous les plaquages, tous les rucks. Ce sont des choses que nous ne vivons pas tous les jours." Peu confiants, les Roumains doivent au moins passer un cap mental avant de penser à concurrencer physiquement leurs adversaires lors de cette Coupe du monde. Gontineac concluait en citant son ancien coach à Rouen : "Nicolas Godignon nous disait qu’il fallait que nous ayons toujours ce germe de victoire dans la tête. Et ce n’est pas faux, je le vois en club avec Rouen et je pense que c’est possible aussi avec la Roumanie."