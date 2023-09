La rencontre opposant la Nouvelle-Zélande et la Namibie ce vendredi soir a été marquée par la blessure de Le Roux Malan. Le centre souffrant d'une fracture de la cheville est sorti du terrain sur civière sous l'ovation du public. Suite à cette terrible blessure, les All Blacks ont décidé d'offrir un cadeau au joueur namibien.

C'est à la 17e minute de jeu que la Coupe du monde de Le Roux Malan se terminait. Face aux All Blacks, le centre namibien s'est gravement blessé à la cheville. Une fracture qui a jeté un grand froid dans le Stadium de Toulouse. Le staff médical a immédiatement pris en charge le joueur qui est sorti sur civière et sous l'ovation du public. Lors de sa sortie ses coéquipiers se sont immédiatement rendus auprès de lui tout comme les Néo-Zélandais. Une grande partie des All Blacks ont tenu à lui dire un petit mot d'encouragement avant d'applaudir sa sortie.

Un maillot dédicacé par l'ensemble des joueurs

Pour soutenir Le Roux Malan dans ce moment difficile, les hommes de Ian Foster ont tenu à faire un geste. Aaron Smith et ses coéquipiers ont donc dédicacé un maillot pour l'offrir au joueur namibien. "Les All Blacks ont eu ce geste très sympathique de lui offrir un maillot n° 12 signé par tous les joueurs de l’équipe. J’espère que ça l’aidera d’une certaine manière. Ça en dit long sur l’état d’esprit qui règne sur cette Coupe du Monde. C’est un beau geste de la part des All Blacks. C’est bien de parler de l’esprit, de la culture et des valeurs du rugby mais c’est encore mieux de les appliquer et de les ressentir", expliquait Allister Coetzee, sélectionneur de la Namibie.

En ce qui concerne la blessure du centre, le sélectionneur namibien donnait déjà des nouvelles en conférence d'après match : "Il s’est fait opérer hier soir. Il y a une facture avec luxation, donc c’est assez dur pour lui. Plus tôt il se faisait opérer, plus vite il se remettrait sur pied, en vue de la saison à venir. L’opération s’est très bien passée, selon le chirurgien. Je pense qu’ils vont le garder jusqu’à lundi ou mardi, puis il rentrera". Le staff namibien devrait annoncer le nom de son remplaçant d'ici quelques jours.