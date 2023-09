Grimé en coq et coiffé d’une crête rouge, le comédien Eric Massot fut au centre de toutes les attentions du public du Stade de France, au soir de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde. Il revient aujourd’hui avec le sourire sur "ce surprenant raz-de-marée".

Éric Massot (58 ans) est un acteur, humoriste et comédien français. Il fut entre mille choses, au début des années 90, l’un des fondateurs de la troupe « Nous C Nous », qui regroupait alors Bruno Salomone, Eric Collado et… Jean Dujardin, grand architecte de la dernière cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde en France. La semaine dernière, au Stade de France, Eric Massot eut même la particularité de voler la vedette à l’interprète de Brice de Nice, OSS 117 ou Alfred Dreyfus. Car passé la soirée que l’on sait, le grand public et les réseaux sociaux n’eurent d’yeux que pour lui et se demandèrent, in fine, qui pouvait bien être "l’homme grimé en coq" ayant participé au grand barnum du 8 septembre 2023…

"Le lendemain, j’étais un peu déstabilisé"

Le rugby ? Massot le connaît pourtant bien et, au club de Gruissan (Fédérale 1), c’est lui qui prépare régulièrement les repas pour les joueurs de l’Aude, une fois les matchs achevés. Quant à la cérémonie d’ouverture, Massot la revit aujourd’hui ainsi : "On a vécu une formidable aventure. On a formé un groupe, on était chauffé à blanc et on a globalement senti de la bienveillance de la part du Stade de France. Ça a cartonné". La suite ? Elle fut pour le moins surprenante et pour tout dire, le coq du Stade de France ne s’attendait pas au séisme dont il fut l’épicentre.

Le plus effrayant de cette cérémonie de la "rance en marche arrière", c’est que ceux qui ont atteint le nirvâna du patriotisme avec ce rail de naphtaline, se contentent non seulement que la France en 2023 soit toujours représentée par un coq, deux miches et un beauf en marcel,… pic.twitter.com/j0lcNoPtAN — \ud83d\udce3Ella Kelian (@EllaKelian) September 9, 2023

Il poursuit ainsi : "Il y a eu une onde positive et négative… Ce fut un raz-de-marée… Le lendemain, j’étais même un peu déstabilisé, je ne vous le cache pas. Certains ont aimé, d’autres pas du tout. Mais j’ai tellement reçu de messages de la part d’amis comédiens que je l’ai finalement très bien vécu. Ça a alimenté le buzz, comme on dit. Et moi, ça m’a fait rire..." Au sujet des réserves émises ici et là sur la cérémonie d’ouverture en général, Eric Massot conclut ainsi : "La récupération politique dont a fait l’objet la cérémonie d’ouverture m’a semblé un peu surréaliste. Ce qu’il se passe au Maroc est bien plus grave, non ?" Cela va sans dire…