Dans ce tout premier épisode du podcast "Parle à Baky" avec Bakary Meïté aux commandes : Sekou Macalou. Joueur du Stade français et international français, il se livre sur Antoine Dupont, sa vie à Sarcelles ou encore la Coupe du monde en France. Le troisième ligne polyvalent se confie pendant 15 minutes et ça donne un moment vraiment sympa !

Sekou Macalou a été annoncé titulaire pour le match face à l'Uruguay ce jeudi 14 septembre et devrait donc connaître son premier match dans une Coupe du monde. En plein dans la préparation du XV de France pour la compétition d'une vie, Baky Meïté a eu la chance de recevoir le troisième ligne polyvalent pour parler et en apprendre plus sur sa vie et son actualité.

Au programme de ce quart d'heure de podcast, Sekou Macalou raconte sa vie à Sarcelles (95), ses débuts dans le rugby, son amour pour le Stade français Paris, la ferveur qui entoure le XV de France, le capitaine des Bleus Antoine Dupont, le traumatisme de 2011 et évidemment la Coupe du monde en France.

Un moment tout en décontraction qui permet d'en savoir un peu plus sur l'un des joueurs les plus polyvalents du XV de France. À écouter sans modération !