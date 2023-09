Une semaine après une cinglante défaite 41-0 concédée à Vannes, Montauban remet la marche avant ce mercredi soir en gagnant 23-16 à la maison face à Rouen. Une victoire acquise dans la souffrance et sans bonus offensif, mais permettant aux Tarn-et-Garonnais de rester invaincus à la maison cette saison.

Pour son dernier match du premier bloc de la saison 2023/2024 de Pro D2, l'US Montalbanaise recevait ce mercredi soir, à la veille du deuxième match de la France dans sa Coupe du monde de rugby, le Rouen Normandie rugby. Dans cette rencontre de la cinquième journée, les Tarn-et-Garonnais avaient un seul et unique objectif : retrouver confiance après une cuisante et cinglante défaite 41-0 concédée la semaine dernière à Vannes. En Bretagne, les hommes de Pierre-Philippe Lafond avaient pris l'eau, alors l'opération était à la relance avant le premier break de l'année.

En début de rencontre, ce sont pourtant les Lions, avec un XV de départ très jeune à 24,5 ans de moyenne d'âge, qui posaient leur patte sur le match. D'entrée, Montauban se faisait pénaliser pour hors-jeu (2e) avant de résister à l'entrée de ses 22 mètres à la suite de la pénaltouche. Les Rouennais ne s'en laissaient pas compter et tentaient d'ouvrir la marque sur drop via Baptiste Mouchous (3e)... qui manquait sa cible. Dans la foulée, les Normands enchaînaient et Peter Lydon donnait l'avantage aux siens sur une pénalité obtenue pour excès d'engagement à l'occasion d'un plaquage sapiacain (0-3, 9e).

????? ?????\u231b\ufe0f



?\u26ab\ufe0f ?????? 23 ?? 16 ????? \ud83d\udd34\u26ab\ufe0f



Sapiac s'impose à domicile devant son public, à une marche du bonus! Pause d'une semaine avant la reprise du championnat!#AllezSapiac #USMRNR pic.twitter.com/RSajP7sdha — USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) September 13, 2023

C'est alors que la réaction montalbanaise avait lieu. Récupérant rapidement le ballon à la suite du renvoi, les locaux mettaient enfin la défense rouennaise au supplice et le jeu partait sur la gauche via Alexis Bernadet. En bout de ligne, Semesa Rokoduguni aplatissait en coin d'un plongeon, marquant son premier essai de la saison (7-3, 12e). Le match de l'USM semblait alors lancé et, malgré quelques erreurs (bras cassés concédés sur mêlée, en-avants de Josua Vici et Semesa Rokoduguni), les Tarn-et-Garonnais arrivaient à faire la différence une deuxième. C'est Lewis Bean, le deuxième ligne anglais sapiacain, qui passait la ligne après un coup franc rondement joué rapidement (12-3, 28e). Avec la pénalité passée par Jérôme Bosviel (15-3, 36e) à la suite d'une grosse poussée du pack en mêlée, Montauban se dirigeait vers un retour aux vestiaires tranquille.

