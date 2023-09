Pro D2 - Aurillac a battu Grenoble (27-23) sur sa pelouse lors de la cinquième journée de Pro D2 mercredi 13 septembre. Les deux équipes ont marqué deux essais chacune mais la différence s'est faite au pied avec un Antoine Aucagne décisif pour Aurillac. Grenoble repart de ce déplacement avec le point de bonus défensif.

Après trois défaites consécutives, Aurillac s'est rassuré ce mercredi 13 septembre en battant à domicile Grenoble (27-23) lors de la cinquième journée de Pro D2. Auteur de 17 points, tous au pied, Antoine Aucagne a été l'homme providentiel pour Aurillac qui a pourtant manqué sa première période. Grenoble a marqué un essai par période, mais c'est insuffisant pour espérer s'imposer au stade Jean Alric comme la saison dernière. Les Grenoblois empochent tout de même le point de bonus défensif.

Qadiri donne l'avantage à Grenoble

La première période a pourtant été en faveur des Grenoblois qui ont beaucoup tenu le ballon, mettant sous pression des Aurillacois qui ont commis des erreurs. Après vingt minutes de jeu, les deux équipes étaient à égalité (6-6, 23') mais Grenoble a enfin trouvé la faille dans la défense adverse. Sur une touche au niveau de la ligne des 40 mètres, Barnabé Couilloud a éjecté le ballon du maul pour servir Bautista Ezcurra, L'ailier positionné au centre pour ce match a décalé Mohamed Qadiri dans l'intervalle qui a résisté à un plaquage pour aller aplatir entre les perches et créer le premier écart (6-13, 27'). Les Grenoblois ont ensuite tenté d'aggraver le score sur leur temps fort mais les passes se sont faites moins précises et Aurillac a commencé à montrer le bout de son nez, notamment son paquet d'avants qui a été ultra-dominateur en mêlée. Offensivement, les Aurillacois ont été plus en difficulté et Antoine Aucagne a décidé de prendre le jeu à son compte. Après avoir réussi ses deux premiers coups de pied sur des pénalités, il a cette fois-ci tenté un drop pour ramener son équipe à quatre points juste avant la mi-temps (9-13, 34').

Le show Aucagne

Au retour des vestiaires, la dynamique s'est inversée avec des Aurillacois qui se sont montrés plus dominateurs. Aucagne a réussi un nouveau coup de pied (12-13, 43'), avant de décaler parfaitement son troisième ligne Beka Shvangiradze qui est allé aplatir en force (17-13, 47'). Une séquence qui est venue récompenser le bon travail des avants. Dans la foulée, Grenoble aussi a remis la marche en avant avec un essai d'Antonin Berruyr pour reprendre l'avantage au score (17-20, 52'). Une superbe séquence avec plusieurs temps de jeu où Aurillac a bien défendu mais les Grenoblois ont su accélérer les sorties de balle pour aller aplatir. Un regain de forme pour Grenoble qui a duré quelques minutes puisque Romain Trouilloud a passé une pénalité pour creuser l'écart (17-23, 57'). Les Grenoblois se sont ensuite effacés, subissant les vagues incessantes des Aurillacois en manque de victoire et qui ne voulait pas laisser échapper ce match. C'est d'abord Mikheil Alania qui a redonné espoir à son équipe après un très bon travail de Beka Shvangiradze et d'Adrian Coertzen qui ont chacun cassé deux plaquages pour permettre à l'action d'aller au bout (24-23, 61'). Une dernière pénalité d'Antoine Aucagne a ensuite permis de rassurer Aurillac (27-23, 70'). C'est leur deuxième victoire cette saison pour cette équipe en manque de résultat pour le moment. Troisième défaite en revanche pour Grenoble après cinq journées.