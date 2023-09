Acteur majeur du succès agenais contre Nevers (40-30), Alex Burin a apprécié le comportement de son équipe. Notamment en mêlée où les Lot-et-Garonnais ont pris le dessus sur le pack adverse.

Xavier Péméja disait que c’était la première fois de leur saison que la mêlée « pétait ». Quel est votre ressenti en tant que pilier ?

Notre mêlée a été très performante, oui. En fait, dès la première mêlée, on a senti qu’on prenait le dessus et qu’il y avait un travail à faire dessus. Donc on a accentué là-dessus. Cela a finalement payé puisque lorsque l’on rentre dans leur camp, on met deux essais et on récolte des pénalités importantes. Elle a servi face à Nevers qui est une référence, tant mieux.

Contre Mont-de-Marsan, le choix de la mêlée plutôt que de prendre les points n’avait pas payé. Ce soir, vous refaites le même choix…

Le pack s’est senti fort mais à vrai dire, on se sentait de la même manière face à Mont-de-Marsan. Après, contre les Montois, c’est un choix de l’arbitre de nous pénaliser. Pour notre part, il n’y a jamais pénalité contre nous mais bon on a fait avec et on a quand même gagné. Là, on refait le même choix. Cette fois-ci, il paye.

Comment analysez-vous cette victoire contre Nevers ?

Devant, on fait une bonne partie hormis quelques erreurs en touche. En zone de marque comme en zone de pression, on a pêché là-dessus. Après, on a compensé avec notre mêlée et notre défense. On a réussi à les chahuter.

Comment expliquez-vous encore une fois ces soucis en touche ?

En face, c’était l’une des meilleures touches de Pro D2. Ils ont quand même un très bon alignement. Donc cela explique une part de nos soucis même si en deuxième mi-temps on a réussi à s’adapter et à les faire cafouiller une ou deux balles en touche.

Ces deux points perdus bêtement à Rouen, vous ont-ils servis dans cette préparation contre Nevers ?

Même avant Rouen, on savait qu’un gros match nous attendait contre Nevers, à Armandie. Mais c’est vrai qu’en perdant deux points à Rouen, on avait encore plus à cœur de se rattraper en gagnant contre cette équipe neversoise chez nous. C’est un mal pour un bien finalement.

Comment analysez-vous ce premier bloc ?

On a rempli le contrat que l’on avait fixé. Soit treize points sur le premier bloc. On finit à quatorze. Surtout, il fallait gommer ces défaites à domicile qui nous ont fait mal l’an dernier. Là, on part avec des succès à Armandie contre de grosses équipes (Brive, Mont-de-Marsan, Nevers), cela fait vraiment du bien. Surtout, cela envoie un vrai message à cette Pro D2.

Lequel ?

Tout simplement que l’on attend n’importe quelle équipe chez nous et qu’il n’y a rien à venir chercher à Armandie.