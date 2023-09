Pro D2 - Agen se fait peur mais décroche une victoire spectaculaire contre Nevers

Pro D2 - Le choc de haut de tableau entre deux candidats à la montée n'a pas déçu, et c'est Agen qui sort vainqueur de Nevers (40-30), dans son stade d'Armandie. Sept essais au total, un carton rouge de chaque côté, pour une rencontre riche en rebondissements, même si les Agenais ont fait toute la course en tête. Aucun point de bonus cependant, mais le SUA continue son 100% de victoires à domicile, tandis que les Neversois ont toujours autant de mal à l'extérieur.

Le SU Agen a fait d'Armandie une forteresse imprenable, et l'a montré ce mardi soir en venant à bout de Nevers (40-30), dans un match plein de jeu et de suspense. Les Lot-et-Garonnais ont profité d'un carton rouge adverse au bout de dix minutes de jeu pour prendre le dessus dans la rencontre, et s'imposer, malgré l'absence de bonus, et quelques frayeurs de voir un retour au score adverse.

Un rouge neversois qui profite ... à Nevers

Les deux équipes se sont montrées d'emblée joueuses et offensives, en préférant aller chercher des penaltouches que des points. Et Agen en a récolé les fruits en premier, avec un essai de Sosene-Feagai, au terme d'un maul après une mêlée à cinq mètres (10-3, 10ème). Le talonneur a cependant été bien maladroit par la suite, son équipe ayant perdu six touches sur la seule première période, avant qu'il ne soit remplacé.

Nevers tentait de réagir en attaquant par ses trois-quarts, avec du rythme, de l'agressivité, mais peut-être un peu trop. Christian Ambadiang, auteur d'un doublé la semaine dernière contre Romans, mettait son coude dans le cou de Farrance en tentant un raffut, et prenait un carton rouge direct après appel à la vidéo (12ème). Étrangement, ce carton réveillait les visiteurs, qui attaquaient via une touche dans les 22m adverses. Manevy était repris devant la ligne, mais le pick and go d'Elia Elia allait au bout (13-10, 23ème).

Nevers prenait confiance, provoquait un carton jaune à Devergie (29ème) et égalisait. À 14 et avec un nouveau talonneur, Agen reprenait confiance et avançait. Sur une mêlée à 5 mètres, le pack agenais était plus fort. Théo Idjellidaine sortait le ballon et passait après contact à Gayraud, pour aplatir entre les poteaux (20-13, 39ème). Un avantage repris au meilleur moment.

Agen résiste et tient bon

Malgré une pénalité encaissée dès le retour des vestiaires, le SUA aller trouver une touche dans les 22m adverses. Sur la mêlée qui suivait, Idjellidaine profitait de la supériorité numérique pour se retrouver en deux contre un côté fermé, et y allait de son essai (30-16, 47ème). Pas de quoi stopper Nevers. Elia Elia, en position d'ailier, débordait la défense avant de se faire reprendre à cinq mètres de la ligne par un retour sauveteur de Lamoulie. Agen avait eu chaud, et perdait Rokoduru, exclu pour un coup d'épaule au visage sur l'action (49ème). Penaltouche, et Elia Elia concluait le maul de son équipe (30-23, 50ème). Le talonneur est ce soir le meilleur marqueur d'essais (5) de Pro D2.

Nevers était même sur le point d'égaliser, mais Paris laissait échapper le ballon à cinq mètres de la ligne (54ème).

