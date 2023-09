Léo Berdeu et Beka Saginadze seront Lyonnais jusqu'en 2027, annonce Yann Roubert, le président du Lou. Convoités par le Stade français et Montpellier, le Français et le Géorgien resteront bien dans le Rhône.

Le Lou consolide son effectif. Annoncé du côté du Stade français, Léo Berdeu va finalement prolonger jusqu'en 2027, annonce Yann Roubert dans les colonnes du Progrès. Autre dossier chaud, Beka Saginadze, convoité par Montpellier, va lui aussi prolonger son bail de quatre ans dans le Rhône. "C'était deux dossiers prioritaires. Malgré des offres bien plus importantes d'autres clubs, nos deux joueurs ont préféré leur carrière et leur progression à Lyon. Cela prouve leur attachement au Lou et valorise leur engagement à l'avenir" explique le président du Lou. Sébastien Taofifénua et Geraci dans l'attente d'une prolongation Après la prolongation de Josiah Maraku, le Lou veut terminer ses prolongations. Les cas de Sébastien Taofifénua et Killian Geraci devraient vite arriver sur la table de Yann Roubert. Le pilier a encore deux années de contrat alors que le deuxième ligne arrive à la fin de son bail cette saison. Pour rappel, Demba Bamba prendra la direction du Racing 92 la saison prochaine alors que Lou attend ses recrues mondialistes (Semi Radradra, Monty Ioane, Martin Page-Relo).