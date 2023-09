Après un succès probant en ouverture de la Coupe du monde, Laurent Labit a annoncé que du sang neuf pourrait venir en renfort face à l'Uruguay. En effet, Jonathan Danty et Anthony Jelonch pourraient être de la partie pour ce deuxième match du Mondial à Lille.

Si les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes pour Julien Marchand, Fabien Gatlié et son staff pourront tout de même compter sur des retours importants. Après une victoire convaincante face à la Nouvelle-Zélande en ouverture du Mondial, des renforts de poids pourraient fouler les pelouses face à l'Uruguay. En effet, l'entraîneur des arrières des Bleus, Laurent Labit a dévoilé que Jonathan Danty et Anthony Jelonch étaient sur le chemin du retour. Si c'était attendu pour le centre rochelais, ce serait une excellente nouvelle pour le troisième ligne de Toulouse.

Pour le centre rochelais, Laurent Labit a confirmé que le staff avait été prudent. Si le double champion d'Europe a été écarté des terrains pour la rencontre inaugurale face aux All Blacks à cause d'une lésion mineure sur ses ischio-jambiers, il aurait tout aussi bien pu être aligné. "On aurait pu le faire jouer, mais c'était un risque. Danty devrait rentrer sur le terrain à Lille". Une très bonne nouvelle pour l'équipe de France.

Jelonch, sept mois après

L'autre bonne nouvelle, c'est le retour attendu d'Anthony Jelonch. Victime d'une rupture des ligaments croisés pendant le Tournoi des 6 Nations, le troisième ligne gersois pourrait défier l'Uruguay. Le prix d'une remise en forme exceptionnelle, pour refouler les terrains moins de sept mois après sa grave blessure face à l'Ecosse. "Pour Anthony, il revient bien. On va se poser la question lundi pour savoir si on le voit jeudi à Lille" a déclaré Laurent Labit en marge de la deuxième rencontre du XV de France.