Forcément déçu du scénario du match et de la défaite (27-13), le capitaine des All Blacks Ardie Savea n’a toutefois pas manqué de revenir sur la chaude ambiance qui régnait au Stade de France, vendredi soir. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a apprécié...

On peut avoir X sélections, une litanie de titres et s’émerveiller encore de l’ambiance qui règne dans un stade. Ce vendredi soir, le public du Stade de France a été au rendez-vous pour soutenir son équipe, y compris durant une première mi-temps où les Bleus se sont parfois trouvés en grande difficulté. Des explosions de joie et un bruit assourdissant qui ont captivé Ardie Savea, numéro 8 des All Blacks propulsé capitaine en l’absence de Sam Cane, forfait de dernière minute (blessé au dos). "Ce fut une expérience vraiment incroyable, comme un rêve qui devenait réalité."

"Parfois, je n'entendais même pas ce que me disait l'arbitre"

Assis aux côtés de son sélectionneur lors de la conférence de presse d’après-match, Savea a poursuivi sa tirade élogieuse. "Nous étions préparés à ce que le public français soit enthousiaste mais sa passion a carrément soulevé son équipe de France. Nous étions là, sur la plus grande scène mondiale de notre sport, au milieu de cette foule et de ce bruit. À certains moments, on ne s’entendait pas parler entre coéquipiers. Parfois, je n’entendais même pas ce que me disait l’arbitre Jaco Peyper. C’était fou, incroyable à voir et à vivre pour eux (les Français), pour notre sport et même pour nous."

La Nouvelle-Zélande n'a pas de quoi paniquer

Battus en ouverture et pour la première fois de leur histoire en phase de poules, les All Blacks gardent leur destin en mains. Ils devront désormais battre la Namibie, l’Italie et l’Uruguay, ce qui semble largement à leur portée. En revanche, cette défaite inaugurale pourrait les pousser à affronter en quart de finale l’équipe classée première de la poule B, composée de l’Afrique du Sud, l’Irlande, l’Ecosse ou encore les Samoa. Tout sauf simple...