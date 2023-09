Titulaire à l'ouverture en l'absence du capitaine Owen Farrell, George Ford a inscrit trois drops en première mi-temps face à l'Argentine.

Réduits à quatorze après l'exclusion du revenant Tom Curry, les Anglais ont parfaitement réagi face à l'Argentine lors de leur premier match du Mondial. C'est surtout le demi d'ouverture George Ford qui a impressionné. Titulaire à l'ouverture à la place d'Owen Farrell, suspendu, le joueur de Sale a claqué trois drops magnifiques pour permettre aux Anglais de prendre le large au tableau d'affichage.

Le record en ligne de mire

À plus de 40 mètres en face des poteaux, l'ouvreur a réussi sa première tentative à la 27e minute et alors que les deux équipes étaient à égalité (3-3). Quelques minutes plus tard, il récidivait, encore plus loin cette fois-ci, pour donner l'avantage à l'Angleterre.

En feu, George Ford poursuivait sa maestria pour offrir 9 points d'avance à son équipe. Son troisième drop, le plus facile des trois, l'approche en tout cas du record dans un seul match de Coupe du monde. Ce dernier est encore chasse gardée du Sud-Africain Jannie de Beer qui avait passé cinq drops face à l'Angleterre lors de la défaite des Boks en quart de finale du Mondial 1999. Si l'attitude de George Ford a pu faire penser à Jonny Wilkinson, le maître peut encore dormir tranquille : avec ses 14 drops réussis en Coupe du monde, nul doute que son record n'est pas prêt d'être battu.