Pour tout savoir sur Yoram Moefana

Découvrez Yoram Moefana, le centre du XV de France et de l'Union Bordeaux-Bègles. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Age : 23 ans Taille et poids : 1,83 m et 95 kg Poste : Centre Sélections : 18 sélections Club : Union Bordeaux-Bègles Palmarès : Tournoi des 6 Nations 2022 (Grand Chelem), Oscar Espoir 2021 Midi Olympique Son parcours Né à Nouméa, Yoram Moefana commence le rugby à l'Afili Rugby à Futuna. Passionné du ballon ovale, il déménage en France métropolitaine, à Limoges où il s'inscrit dans le club de la ville. Après une saison, il part à Colomiers où il fera ses débuts en professionnel en 2018-19. Après deux saisons en Haute-Garonne, il s'exile à Bordeaux, où il découvre le Top 14. Ses prestations de haut niveau lui ouvrent les portes de l'équipe de France dès sa première saison en Gironde, à l'occasion de l'Autumn Nations Cup 2020. Ses points forts Yoram Moefana est un joueur comme Fabien Galthié et son staff : performant et polyvalent. Capable d'évoluer partout du 11 au 14, le centre Bordelais a emmagasiné de l'expérience ces dernières années, avec notamment une participation importante durant le Grand Chelem 2022. Puissant ballon en main, il sait peser sur les défenses adverses. Lui et la Coupe du monde 2023 Derrière l'innamovible paire Danty-Fickou, il semble être le troisième choix du staff des Bleus. Moins fringant ces derniers mois, il est capable de hausser son niveau au meilleur des moments. Pouvant être promu titulaire à la moindre blessure, le natif de Nouvelle-Calédonie a prouvé par le passé qu'il pourra répondre présent.