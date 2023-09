Revivez la nouvelle émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et Vià Occitanie, qui prendra place durant l'ensemble de la compétition, jusqu'au 28 octobre. Ce jeudi, Xavier Garbajosa est invité pour évoquer le match entre la France et la Nouvelle-Zélande bien entendu. Et si ce match était une finale avant l'heure ? Nous débattrons aussi sur la forme des Sud-Africains, champions du monde en titre.

Vice-champion du monde en 1999, Xavier Garbajosa connaît les duels entre l'équipe de France et la Nouvelle-Zélande. Alors que Bleus et Blacks se retrouveront vendredi soir, l'ancien entraîneur de Montpellier et de Lyon va évoquer ce duel légendaire. Et si ce match d'ouverture avait un goût de finale avant l'heure ? C'est notre débat du jour. Pour ce qui est du fameux face à face, nos journalistes ont débattu autour de l'Afrique du Sud. Les Springboks ont-ils une faiblesse et sont-ils les favoris du journal ? Le programme de l'émission : L'info du jour : dernier entraînement des Bleus au Stade de France Le débat : France - Nouvelle-Zélande : une finale avant l'heure ? Le face à face : les champions du monde sud-africains ont-ils des faiblesses ? Prono : à quel genre de match doit-on s'attendre ? viàOccitanie Toulouse TNT : canal 31 BOX/FAI : canal 30 (Orange : 369, Bbox 341, Freebox 942, SFR 538) viàOccitanie Montpellier TNT : canal 31 BOX/FAI : canal 30 (Orange : 359, Bbox 342, Freebox 922, SFR 498) viàOccitanie Pays Gardois TNT : canal 33 BOX/FAI : canal 30 (Orange : 371, Bbox 343, Freebox 919, SFR 497) viàOccitanie Pays Catalan TNT : canal 33 BOX/FAI : canal 30 (Orange : 370, Bbox 344, Freebox 936, SFR 539)