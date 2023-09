Pour tout savoir sur Pierre Bourgarit

Découvrez Pierre Bourgarit, le talonneur du XV de France et du Stade rochelais. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Âge : 25 ans Taille et poids : 1,84 m et 105 kg Poste : talonneur Sélections : 10 Club : Stade rochelais Palmarès : Nationale B avec Auch (2017), Champions Cup avec La Rochelle (2022, 2023) Son parcours Natif de Gimont, Pierre Bourgarit rejoint le FC Auch en 2014. Trois ans plus tard, il remporte le championnat de France de Nationale B avec le club. Puis il rejoint, la saison suivante, le Stade rochelais où il intègre l'équipe des espoirs. Avec les professionnelles, il dispute son premier match de Top 14 en septembre 2017 face à Clermont. Ses performances remarquables lui font gagner rapidement une place de titulaire à la place de Jean-Charles Orioli ou encore Jeremie Maurouard. Pierre Bourgarit connaît sa première sélection avec les Bleus en juin 2018 lors de la tournée d'été en Nouvelle-Zélande. Ses points forts Pierre Bourgarit est un joueur léger et rapidement. Offensivement, il n'a pas peur d'aller au combat. Tout comme en défense où il est présent sur les rucks et aux grattages. Enfin, c'est un joueur qui ose prendre des risques et des initiatives personnelles. Un véritable atout dans une équipe avec un profil qui rappelle un certain Camille Chat. Lui et la Coupe du monde 2023 Cela semble peu probable de voir Pierre Bourgarit titulaire contre la Nouvelle-Zélande, laissant la place à Julien Marchand. En revanche, il est fort possible de le voir sur la pelouse du stade Pierre Mauroy de Lille pour le deuxième match contre l'Uruguay. Le Rochelais tentera ainsi de gagner sa place pour le reste de la compétition, selon également les performances de Peato Mauvaka.