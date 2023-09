Pour tout savoir sur Jonathan Danty

Découvrez Jonathan Danty, le centre du XV de France et du Stade rochelais. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Age : 30 ans Taille et poids : 1,81 m et 110 kg Poste : Centre Sélections : 23 sélections Club : Stade rochelais Palmarès : Champions Cup 2022,2023 (Stade rochelais), Top 14 2015 (Stade français), Challenge Cup 2017 (Stade français), Tournoi des 6 Nations 2022 (Grand Chelem), Oscar Europe 2022 Midi Olympique Son parcour s Né à Paris, Jonathan Danty débute le rugby tardivement. À 11 ans, il s'inscrit dans son premier club, l'ASPTT Paris, puis rejoindra deux ans plus tard le Paris UC. À l’origine troisième ligne, il doit choisir entre talonneur et centre pour poursuivre sa carrière alors qu'il n'a que 15 ans. Repéré par le Stade français à ce poste, il atterrit chez les Soldats roses en cadet. En 2011, il fait sa première apparition en professionnel face au Castres Olympique. Rapidement, il s'impose comme un titulaire du poste et va même remporter le Brennus avec son club de toujours en 2015. En 2021, il part de sa région natale et signe au Stade rochelais. Ses points forts Jonathan Danty est une force de la nature. Extrêmement puissant, il évolue en premier centre et sait comment faire mal aux défenses adverses. Excellent en défense, il est l'un des meilleurs gratteurs de cette équipe de France. Lui et la Coupe du monde 2023 Jonathan Danty arrive à la Coupe du monde avec un statut de titulaire indéboulonnable. Sa complémentarité avec Gaël Fickou n'est plus à prouver et sa grande prestation face à l'Australie va le mettre en confiance avant la rencontre d'ouverture face aux Blacks.