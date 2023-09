Pour tout savoir sur François Cros.

Découvrez François Cros, le troisième ligne aile du XV de France et du Stade toulousain. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Âge : 29 ans Taille et poids : 1,90 m et 108 kg Poste : troisième ligne aile Sélections : 22 Club : Stade toulousain Palmarès : Tournoi des Six Nations (grand chelem) (2022), Top 14 (2019, 2021, 2023), Champions Cup (2021) Son parcours Natif de Toulouse, François Cros commence le rugby à Fenouillet et à Grenade, où il est vite repéré par le centre de formation du Stade toulousain qu'il intègre en 2009. Au début des années 2010, il intègre également les équipes jeunes France rugby. Le premier match professionnel de Fançois Cros a lieu en janvier 2016 lors d'un match de Champions Cup contre Oyonnax. La saison qui suit, il s'impose peu à peu au sein de l'effectif des Rouge et Noir et parvient à gagner une place de titulaire. Avec le XV de France, il connaît sa première sélection lors d'un match de préparation à la Coupe du monde 2019 face à l'Écosse. Ses points forts François Cros est un excellent plaqueur, une valeur sûre pour le XV de France et le Stade toulousain. Lorsqu'il y avait besoin de lui, il a toujours répondu présent. Bon gratteur, il est également très bon techniquement dans la zone de ruck. Lui et la Coupe du monde 2023 En équipe de France, ça se bouscule au poste de troisième ligne aile. Bien qu'il ait beaucoup d'expérience, François Cros pourrait se faire passer devant par Paul Boudehent ou encore Anthony Jelonch, bientôt de retour. De l'autre côté, Charles Ollivon semble indétrônable. Reste à voir le choix de Fabien Galthié sur le premier match contre la Nouvelle-Zélande.