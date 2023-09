Pour tout savoir sur Baptiste Couilloud

Découvrez Baptiste Couilloud, le demi de mêlée du XV de France et de Lyon. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Age : 26 ans Taille et poids : 1.76 m et 82 kg Poste : Demi de mêlée Sélections : 13 sélections Club : Lyon Palmarès : Challenge Cup 2022 (Lyon), Pro D2 2016 (Lyon), Champion d'Europe U18 (France), Meilleur marqueur de Top 14 2022 Son parcours Baptiste Couilloud est un Lyonnais pur jus. Né dans la capitale des Gaules, il est un homme d'un seul club. Formé au LOU, il a aussi fait partie de la promotion Wanda Noury du pôle France à Marcoussis. Passé professionnel en 2015, il s'est de suite installé comme le titulaire à la mêlée. Ses belles prestations tapent dans l'œil de Fabien Galthié, et ils profitent de l'Autumn Nations Cup 2020 pour connaître ses premières sélections. Ses points forts Baptiste Couilloud est un demi de mêlée extrêmement dynamique. Toujours derrière son paquet d'avants, il apporte de la vitesse à son équipe. Capable de faire briller ses coéquipiers, il sent aussi très bien les coups. Auteur de huit essais ou plus sur les trois dernières saisons, il peut apporter son efficacité aux Bleus. Lui et la Coupe du monde 2023 Baptiste Couilloud a une carte à jouer... derrière Antoine Dupont. Même si le Lyonnais est pour l'instant troisième dans la hiérarchie, sa fougue pourrait lui permettre de grappiller du temps de jeu et de se mettre en valeur. Être dans les 33 reste néanmoins une belle récompense pour l'ancien meilleur marqueur d'essais en Top 14, lui qui a su dépasser Baptiste Serin dans la dernière ligne droite.