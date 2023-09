Pro D2 - Grenoble relève la tête et enfonce celle de Biarritz

Pro D2 - En ouverture de la 4e journée du championnat, au stade des Alpes, Grenoble s'est rassuré face à Biarritz (40-22), après son revers humiliant concédé à Dax, la semaine dernière. La bande à Hueber peut remercier Davies, auteur de 18 points au pied. Pour les Basques, loin d'Aguiléra, le compte n'y est pas.

Dans un stade des Alpes clairsemé en ce mercredi 6 septembre, le spectacle a une nouvelle fois été au rendez-vous dans cette excitante Pro D2. Entre deux prétendants à la phase finale, le combat a été âpre, avec une première période enlevée terminée avec cinq essais. Au coup de sifflet final, c'est la bande à Hueber qui a levé les bras (40-22).

Grâce à ce succès, Grenoble passe enfin en positif au classement après avoir commencé le championnat avec moins six points (3 points, 15e). Les Basques restent à la porte du Top 6 avant les résultats de ce jeudi (7e, 8 points), et ne pourront espérer mieux avec un tel visage à l'extérieur : en deux rencontres, les ouailles de Dulin ont déjà concédé 95 points.

Cordin dans tous les bons coups

Pour oublier la piteuse défaite à Valence Romans, Biarritz a décidé de montrer les crocs dès l'entame de cette rencontre. Cordin a allumé la première mèche. Sur un changement de sens, Mc Clintock a mis son équipe dans l'avancée sur une percussion. Avec la vitesse, Perraux a trouvé une solution au centre du terrain. Opportuniste, au soutien, Aurrekoetxea a relevé le ballon pour marquer sans opposition (0-7, 3e).

Malgré une réduction de la marque de Davies (3-7, 5e), Biarritz a continué à se montrer diabolique en phase offensive dans un premier quart d'heure de référence. Sur une mêlée au centre, au niveau des 22 mètres, Cordin, placé à l'ouverture, a tapé un coup de pied à suivre vers le poteau d'en-but. Fariscot a été le plus prompt (3-12, 8e).

Cros a réveillé Grenoble...

Dans le dur, les locaux ont remis la marche en avant grâce à Cros. Sur un renversement dans le côté fermé, et une passe à hauteur d'Ezcurra sur un trois contre deux, l'ailier a remporté son duel et a filé dans l'en-but (10-12, 21e).

Trois minutes plus tard, les deux mêmes Grenoblois ont remis ça. Dans la continuité, sur une claquette inspirée de Davies, Dridi a résisté au retour d'O'Callaghan (17-12, 24e). Grâce à la botte de son ouvreur gallois, les Rouge et Bleu ont engrangé de l'avance (23-12, 29e et 33e).

Après son trou d'air, où elle a encaissé 20 points en douze minutes, la bande à Dyer a stoppé l'hémorragie. La solution est encore une fois venue de l'aile de Fariscot. Pris de vitesse, Blanc-Mappaz a été dépassé. Venu à hauteur, Perraux a réalisé un relais important pour libérer Aurrekoetxea, venu à l'intérieur de ses partenaires (23-19, 36e). L'Espagnol s'est offert un doublé. Cinq essais en première période, la ProD2 a une nouvelle fois brillé par son jeu offensif.

... et offert le bouquet final

Dans une deuxième période sans rythme, et hachée, Grenoble a scellé son succès avec deux nouveaux essais. Après une pénalité de chaque côté, les locaux ont bénéficié d'un coup du sort. Peu avant l'heure de jeu, sur un ballon de récupération, Dridi a hérité d'un bon rebond à la suite d'un jeu au pied de Davies pour offrir une offrande à Blanc-Mappaz (33-22, 55e).

Malgré le carton jaune reçu par Goginava, pour une répétition de fautes en mêlée (58e), les équipiers de Trouilloud n'ont pas tremblé. En fin de partie, Cros, auteur d'un match abouti, a permis à son équipe de passer la barre des 40 points avec une marque en coin (40-22, 79e).

La semaine prochaine, Grenoble se rend à Aurillac avec l'envie de débloquer son compteur de succès à l'extérieur. Biarritz recevra le Stade Montois avec le souhait de rebondir, et de poursuivre son sans-faute à domicile.