Présent en conférence de presse, celui qui fut élu meilleur joueur du monde en 2016 et 2017 n’a pas tari d’éloges sur le demi d’ouverture du XV de France, tout en se montrant sincèrement attristé par le sort de Romain Ntamack.

Comment vous sentez-vous, à 48 heures du coup d’envoi de cette Coupe du monde ?

C’est génial d’être en France, on sent un grand enthousiasme depuis qu’on est arrivé. Cette Coupe du monde a mis longtemps à arriver pour nous, on a voyagé par Londres, l’Allemagne, le Nord de la France, Lyon… Mais ça y est, nous sommes à Paris pour ce match d’ouverture, et il nous tarde d’y être.

Si votre frère Scott a été blanchi par la commission de discipline, vous ne serez pas sur le terrain aux côtés de Jordie, annoncé forfait. Pouvez-vous nous donner de ses nouvelles ?

Jordie est évidemment très déçu de ne pas pouvoir jouer mais il reviendra vite, toute l’équipe lui fait confiance.

Quel regard portez-vous sur le demi d’ouverture du XV de Frace Matthieu Jalibert ?

Matthieu Jalibert ? C’est un joueur fabuleux : il a tout, la vitesse, les skills, le flair. Ces denrières années, Romain Ntamack a réalisé de superbes performances avec les Bleus et sincèrement, j’étais dévasté pour lui lorsque j’ai appris sa blessure. Une malchance pareille, on ne souhaite ça à personne. C’est triste pour lui, mais pas forcément pour les Bleus. Matthieu Jalibert a prouvé qu’il est aussi un joueur de classe mondiale, et c’est une menace que nous prenons très au sérieux.

Quelles leçons avez-vous retenu de votre défaite d’il y a deux ans face au XV de France ?

Ce qui nous a marqué en 2021, c’est l’atmosphère qu’il y avait au stade de France et la manière dont cela avait transcendé les Français. Ce match, c’était comme un show. La pression qu’avait imposé leur public les avait poussés, et cela aura encore une influence vendredi si nous leur donnons confiance. La seule manière de répondre pour nous sera d’essayer de prendre le score pour calmer un peu le public. En tout cas, on s’attend encore à une atmosphère très spéciale.

Cette compétition s’annonce comme une des plus serrées et ouvertes de tous les temps, sachant que les quatre premières équipes du classement mondial devraient se croiser dès les quarts. Qu’en pensez-vous ?

Ces dernières années, on a effectivement assisté au développement de certains nations, à la progression d’autres pays. Ça augure d’un tournoi fantastique. Ona bien sûr entendu parler de cette polémique autour du tirage au sort des poules mais sincèrement, on n’y prête pas attention parce qu’on ne maîtrise rien. Nos coachs ont un plan, mais nous, tout ce qu’on peut faire, c’est ce concentrer sur le jeu et le match contre la France.