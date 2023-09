Mohamed Haouas, écarté du groupe France après avoir été condamné pour violences conjugales, vit aujourd’hui, avec femme et enfants, à Biarritz. En pleine affaire "Chalureau", l’ancien pilier droit du XV de France (29 ans, 16 sélections) monte au créneau et prend la parole pour défendre le deuxième ligne du XV de France.

Vous avez bien connu Bastien Chalureau à Montpellier. Quelle était votre relation, avec lui ?

Avec "Chalu", on a toujours été copains. Lui, raciste ? Moi, je n’y crois pas. Avec Yacouba (Camara) et Bastien, on était d’ailleurs souvent ensemble et on rigolait bien, tous les trois : "Chalu", il passait même me voir quand il avait des ennuis avec sa voiture (Mohamed Haouas a été carrossier, N.D.L.R.), pour me demander des conseils. Quand j’ai eu mes soucis avec la justice, il m’avait d’ailleurs envoyé un message super sympa, la veille du procès.

On vous suit.

A Montpellier, je trouvais que c’était un bon mec, voilà tout. Ce qu’il a fait avant d’arriver au MHR, je n’en sais rien et ça ne me regarde pas. Je sais juste qu’avec nous, il était top. Je vais vous dire un truc : la première fois où Paul Willemse s’est blessé (novembre 2022) et que le staff des Bleus s’est mis à chercher un numéro 5, on m’a demandé mon avis sur "Chalu". Je leur ai dit : "Foncez, les gars ! C’est un bon mec dans le vestiaire et un type hyper solide, sur le terrain !" L’année du titre, il avait fait des matchs monstrueux avec le MHR. […] On en a souvent rigolé de tout ça, avec "Chalu". Je lui disais : "Tu me dois ta première sélection, mon pote !"

Pour vous, Bastien Chalureau n’est donc pas raciste…

Pour moi, non ! Et le racisme, dieu sait si je m’y suis frotté dans ma vie ! A 10 ans, quand j’avais un vélo, on me disait toujours que je l’avais volé. Et la dernière fois que j’ai pris un carton rouge en équipe de France (contre l’Ecosse, pour un déblayage illicite, N.D.L.R.), j’ai reçu des messages violents sur les réseaux sociaux : "T’es qu’une merde, l’Arabe ! Tu fais honte à la France ! Rentre chez toi !" Dans les vestiaires, lors que je faisais défiler tout ça, Fabien (Galthié) me disait : "Momo, arrête de regarder ces trucs là, ça va te faire mal". Depuis, je ne vais plus trop sur les réseaux sociaux. Et puis, faire le mannequin sur Instagram, je ne sais pas faire… (il marque une pause) Quelle bande d’abrutis, les racistes. Parce qu’on en est tous pareil, en fait : on a tous une date de naissance et avis de décès…

Il y a quelques mois, vous étiez condamné pour violences conjugales, une affaire à la suite de laquelle votre contrat à Clermont a été brisé. Dans la foulée, Fabien Galthié vous a aussi convoqué pour vous dire qu’il ne vous sélectionnerai pas en équipe de France pour la Coupe du monde. Quelle est votre vie, aujourd’hui ?

Ma femme n’a pas porté plainte. Elle vit évidemment aujourd’hui avec les petits et moi, à Biarritz. Ca se passe bien ; on est heureux sur la Côte basque.

Etes-vous confiant pour votre avenir ?

On va s’en sortir, le moral est bon ! A Biarritz, je bosse comme j’ai toujours bossé pour offrir à ma femme et mes enfants la plus belle vie possible. […] Vous savez, j’ai toujours voulu m’en sortir : à l’époque où les gars de mon quartier fumaient de l’herbe à 12 ans, moi je travaillais dans une carrosserie pour éviter de retourner aux Restos du Coeur ou à la Banque Alimentaire, comme cela avait pu arriver certains mois.

Allez-vous suivre les matchs du XV de France, durant la Coupe du monde ?

Evidemment ! Et je leur souhaite tout le bonheur du monde ! […] L’autre jour, je suis allé faire les courses avec ma femme et les enfants. Sur les écrans géants du centre commercial, ils repassaient les dernier matchs du XV de France. Le plus petit me disait : "Papa, papa ! Pourquoi t’y es pas ?" Il ne sait pas, lui... Il est petit. Mais il adore le rugby. Hier encore, il portait un tee-shirt où il était écrit : "rugbyman comme papa !" […] J’aurais aimé lui donner un de mes maillots tricolores, un jour. Mais ce n’est pas possible.

Pourquoi ?

Je les ai déjà tous donnés aux gamins des quartiers. Les gens pensent que je suis quelqu’un de fondamentalement mauvais mais à Montpellier, on vous dira aussi que dès que j’avais un moment off, j’allais aider les mômes des quartiers. Là-bas, je m’occupais aussi beaucoup d’un petit garçon nommé Naël (10 ans, N.DL.R.), atteint d’un très lourd cancer. J’étais son joueur montpelliérain préféré alors, après les matchs, je le prenais sur mes épaules et on faisait le tour du stade. Ca le faisait rigoler. Et ça me faisait du bien, aussi…

Ca vous manque, le XV de France ?

Tellement…. Mais j’ai fait une connerie, j’assume. […] Maintenant, j’ai signé un an à Biarritz pour ne pas être au chômage. Je remercie d’ailleurs les dirigeants biarrots pour leur main tendue. Parce que plus personne ne me voulait, en fait... Ma femme et enfants avaient pourtant besoin que je travaille…