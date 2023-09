Ce mardi, le tribunal judiciaire de Bayonne a débouté l’Association Biarritz olympique, qui avait assigné en référé la structure professionnelle, pour lui demander une provision de près de 400 000 €.

C’est au mois d’avril dernier que l’Association Biarritz olympique, emmenée à l’époque par les Galactiques, Dimitri Yachvili, Imanol Harinordoquy, Jérôme Thion, et son président David Couzinet, ont intenté un “référé-provision” contre la SASP Biarritz olympique, demandant ainsi à la structure professionnelle une provision de 400 000 euros. Pour rappel, le “référé-provision” est une procédure accélérée qui permet d'obtenir rapidement le versement d'une avance sur une somme due par une administration.

Couzinet et les Galactiques ont, depuis, démissionné

S’ils ont depuis quitté le navire et démissionné de l’Association rouge et blanche (août 2023), Couzinet et ses partenaires à la tête du rugby amateur, avaient, au printemps dernier, sollicité le versement de plusieurs sommes conséquentes. Celles-ci concernaient (liste non exhaustive) les frais de fonctionnement du centre de formation sur la saison 2020/2021 (132 726 €), des provisions au titre de la “redevance complémentaire” (75 000 € pour la saison 2021/2022, 56 250 € pour la saison 2022/2023), 18 494 € au titre des “mercredis du BO” (une activité visant à offrir des animations aux enfants le mercredi après-midi) ou encore 25 300 € correspondant aux équipements Macron facturés à l’Association et repris par la SASP.

Au total, une provision de 400 000 euros était demandée par le BO rugby amateur à la structure professionnelle.

Lors de l’audience qui s’est déroulée le 25 juillet dernier, la structure professionnelle, quant à elle, avait demandé le rejet des demandes et sollicité la condamnation de l’association à lui verser une provision de 900 789 € “au titre des refacturations du centre de formation”. Fin août, lors d’une réunion qui a eu lieu à la mairie de Biarritz, le président Aldigé a présenté un nouveau projet de convention pour lier sa structure professionnelle au rugby amateur, en proposant de remettre les comptes à zéro, et donc, d’abandonner le “référé-provision” en cours. Cette proposition a été refusée par le successeur de David Couzinet à la tête de l’association, Jean-Christophe Alnot, et Maître Denis Mazella, son avocat.

Couzinet : “Je remets en cause les instances du rugby français”

Ce mardi, le tribunal judiciaire de Bayonne a rendu son verdict. Il a débouté l’association Biarritz olympique “de l’ensemble de ses demandes”, c’est-à-dire des 400 000 € réclamés. La SASP a également été déboutée “de ses demandes plus amples ou contraires”, mais l’association Biarritz olympique a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle est redevable du coût du procès supporté par la SASP.

Contacté, le désormais ex-président de l’association du BO, David Couzinet, a tenu à réagir. “Je suis très surpris que l’avocat et président de la SASP disent que la présidente du tribunal ne puisse pas prendre de décision car la convention n’est pas en vigueur. Si je ne me trompe pas, le règlement de la Ligue demande à ce que le club professionnel fournisse, tous les ans, avant le 10 juillet, la convention en vigueur et si elle n’était pas en vigueur, ils ne

pourraient pas jouer le championnat. Soit quelqu'un ment, soit quelqu’un raconte des conneries. La Ligue et la DNACG ne font pas leur travail. Dans cette histoire, j’ai une grosse pensée pour Christophe Dominici. Il remettait en cause la Ligue et la DNACG. Tout le monde l’a pris pour un fou, mais en attendant, il avait raison en remettant en cause les instances du rugby français. Moi, aujourd'hui, je les remets en cause.”

Aldigé : “Nous serons au rendez-vous de la reconstruction de l’association, si un projet émerge suite à ce naufrage”

De son côté, le président de la structure professionnelle, Jean-Baptiste Aldigé, espère des lendemains plus apaisés pour l’association rouge et blanche, qui, dans la plupart des clubs, marche main dans la main avec sa SASP. Ce n’est pas le cas à Biarritz. Ce conflit entre les deux entités, qui dure depuis de longues années, prendra-t-il fin dans les prochains jours ? “Je prends acte du jugement, dit Jean-Baptiste Aldigé. Je regrette que cette décision ait dû être prise par la juge, puisque nous avions proposé d'arrêter cette procédure il y a deux semaines et de repartir sur une nouvelle convention avec notre association, dans l'intérêt des jeunes et de bénévoles de l’association Biarritz olympique. J’appelle de mes vœux les plus sincères à ce que cette association reparte avec un nouveau souffle et un nouvel élan. Nous, SASP, serons au rendez-vous de la reconstruction de l’association, si jamais un projet émerge suite à ce naufrage.”