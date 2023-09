Le Président de la République était à Rueil-Malmaison ce lundi pour rencontrer le XV de France à quatre jours de la Coupe du monde. Le sélectionneur Fabien Galthié a confié à Emmanuel Macron que Bastien Chalureau, pris dans la polémique, allait s'exprimer dans les prochaines heures.

"Bastien va parler. Il doit dire les choses. S'il doit pleurer, il doit pleurer". C'est en ces termes que le sélectionneur Fabien Galthié a annoncé à Emmanuel Macron, de passage au camp d'entraînement des Bleus, que Bastien Chalureau allait s'exprimer dans les prochaines heures au sujet de la polémique autour de sa sélection, après les accusations de racisme qui l'entourent.

L'échange entre Fabien Galthié et le chef de l'État a eu lieu devant les journalistes, sur le terrain d'entraînement du XV de France. "Bon, il ne faut pas se laisser aller aux polémiques, lance Emmanuel Macron à Fabien Galthié en guise de préambule. On est sorti hier, lui répond le sélectionneur du XV de France en évoquant sa prise de parole sur l'affaire devant les médias avec son capitaine Dupont. Là, Bastien doit sortir ce soir. Qu'il soit lui-même. S'il doit pleurer, il doit pleurer. Il doit dire les choses."

World Rugby a réagi

En comprenant que les journalistes arrivaient à entendre la discussion, les deux hommes se sont ensuite éloignés pour poursuivre leur échange. Pour rappel, une large polémique frappe Bastien Chalureau, condamné en 2020 à six mois de prison avec sursis pour des "faits de violence avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l'ethnie de la victime".

S'il a depuis fait appel et qu'il est, rappelons-le, présumé innocent, l'affaire est revenue sur le devant de la scène après les tweets de certains politiques qui s'insurgeaient de la convocation du Montpelliérain. Dès lors, beaucoup ont réagi, de Thierry Dusautoir, dimanche sur le plateau de Canal +, à World Rugby par l'intermédiaire d'Alain Gilpin (directeur général de la fédération internationale).

La FFR aussi...

Contacté dimanche par Rugbyrama, le président de la FFR Florian Grill a également réagi à cette polémique embarrassante pour le XV de France. Le boss de la FFR a d'abord rappelé que "les faits de racisme n'ont pas leur place dans le rugby", avant de préciser sur ce cas précis Bastien Chalureau, que le joueur a nié "les faits de racisme et (a) fait appel. Nous laissons donc faire la justice", a-t-il encore communiqué. À quatre jours d'affronter les All Blacks, et alors que l'affaire prend une tournure inattendue, la prise de parole du deuxième ligne de Montpellier sera très attendue.