Dans la folie de Rueil, le XV de France a lancé sa Coupe du monde !

C'est face à 6000 personnes que le XV de France, à Rueil-Malmaison, a pris ses quartiers dans son nouveau camp de base et officiellement lancé sa Coupe du monde. Le temps, pour nous, de prendre conscience de l'immense portée populaire de l'évènement.

Ce samedi après-midi, l’équipe de France a pris officiellement ses quartiers à l’hôtel Renaissance de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), un établissement où elle avait d’ailleurs préparé son dernier déplacement en Angleterre, ponctué d’une victoire historique à Twickenham (10-53). Avant ça et au gré d’une superbe cérémonie d’accueil qui s’est déroulée dans le Parc du Bois-Préau de Rueil, soit à quelques encablures du camp de base des Français, un peu plus de 6000 personnes avaient répondu à l’invitation de la mairie de Rueil-Malmaison et des Tricolores. Une preuve, s’il le fallait encore, de l’incroyable engouement qui accompagnera le XV de France tout au long de « sa » Coupe du monde.

Face à la foule, le maire de la ville Patrick Ollier, le président de World Rugby Bill Beaumont, le président de France 2023 Jacques Rivoal et la Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera (celle-ci eut d'ailleurs une pensée pour "ceux ayant été chercher il y a quelques années l'organisation de l'évènement", comprenez ici Bernard Laporte et Claude Atcher) se sont succédé au micro afin de saluer le sélectionneur Fabien Galthié, son staff et ses 33 joueurs. Et, si le vice-président de la région Ile de France Patrick Karam a d’abord confondu Jonathan Danty avec Mathieu Bastareaud, s’il a aussi rebaptisé Sekou « Macoulou », la fête fut belle et nous fit prendre conscience, enfin, de la portée populaire de l’évènement. "Nous sommes conscients que le défi qui se présente à nous est immense, a quant à lui déclaré Raphaël Ibanez, le manager du XV de France. Nous allons essayer de vous offrir la plus belle des compétitions, la plus belle des Coupes du monde."

Des entraînements sur le terrain du RAC

Passé ce premier bain de foule, c’est donc dans le complexe hôtelier de l’hôtel Renaissance -pour l’anecdote doté d’une centaine de chambres, accolé à un parcours de golf de 9 trous et qui ne sera pas privatisé pendant le séjour des Bleus- que la bande à Dupont résidera donc jusqu’au 17 septembre et préparera les deux premières rencontres face à la Nouvelle-Zélande (8 septembre à Saint-Denis) et l’Uruguay (à Lille, le 14 septembre).

Jusqu’au 17 septembre, les entraînements des Tricolores se dérouleront quant à eux sur le terrain du RAC (Rueil Athlétique Club, 450 licenciés), situé à un peu moins de 4 kilomètres de l’hôtel Renaissance. Ce terrain d’entraînement sera d’ailleurs ouvert au public le 11 septembre prochain, avant France – Uruguay et selon le maire de la ville, les 3000 places assises du stade Bernard Marie (père de Michèle Alliot-Marie, ancien arbitre international) ont été arrachées par les supporters tricolores en vingt minutes.

Dans la foulée de ce premier séjour à Rueil-Malmaison, la sélection nationale rejoindra, en amont du match de Marseille face à la Namibie (21 septembre), un autre complexe hôtelier à Aix-En-Provence puis, juste avant d’affronter l’Italie à Lyon (6 octobre), un hôtel de standing similaire (tout est ici pris en charge par le comité d’organisation de la Coupe du monde) dans la capitale des Gaules. Pour rappel, c’est par souci d’équité vis-à-vis des autres participants au tournoi planétaire que les Bleus n’ont pu résider à Marcoussis durant l’épreuve.