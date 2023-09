Pau se réveille au retour des vestiaires et s'offre une deuxième victoire d'affilée !

Cette rencontre fut plus qu'indécise dans les premières minutes de jeu. Pour cause, les deux équipes se sont rendues coup pour coup en première période avant de voir les Palois reprendre le dessus au retour des vestiaires. La Section paloise s'est donc imposée (40-10) face à Lyon qui a terminé la rencontre à 13 contre 15.

Dans une rencontre qui s'annonçait très ouverte au Hameau, Palois et Lyonnais se sont tirés la bourre pendant les quarante premières minutes. Après une belle action collective, Jack Maddocks est à la conclusion d'une action pour le moins litigieuse, car l'arrière de la Section a été poussé par Dylan Cretin avant d'aplatir. Sans preuve irréfutable, l'arbitre de cette rencontre, Pierre-Baptiste Nuchy, a accordé l'essai de l'Australien (7-0, 23').

La réaction lyonnaise ne tarde pas à venir, d'abord par le pied de Paddy Jackson (7-3, 28'), puis par la pression mise par les hommes de Fabien Gengenbach dans les dernières minutes de la première période. Auteur d'un en-avant jugé volontaire, Clément Laporte, l'ancien lyonnais, est exclu dix minutes et le LOU en profite avec l'essai d'Abrahams dans la foulée (10-10, 37').

Dès lors, tout est possible pour les visiteurs. Dylan Cretin était même optimiste à la pause : "On était sur un faux rythme, sur courant alternatif. On a bien réussi en fin de première mi-temps à mettre plus de rythme et à tenir un peu plus le ballon. Cela nous a souri avec le carton et l'essai en suivant donc il faut garder ça pour la deuxième période".

Une deuxième période à sens unique pour Pau

Bien plus entreprenante que les Lyonnais, la Section s'en remet à l'efficacité encore une fois remarquable de Joe Simmonds (à 8/9 dans cette partie) pour creuser un écart et se mettre à l'abri d'un potentiel retour des visiteurs (19-10, 63'). Les vingt dernières minutes seront ensuite un récital de la part des hommes de Sébastien Piqueronies. Théo Attissogbe, après un contre de 80 mètres, permet d'abord aux Béarnais de confirmer l'écart (26-10, 67').

Pau se réveille au retour des vestiaires et s'offre une deuxième victoire d'affilée !



L'indiscipline lyonnaise derrière rendra la vie encore plus difficile aux joueurs de Fabien Gengenbach, avec les cartons jaunes successifs d'Alban Roussel (73') et d'Ethan Dumortier (75'), tout juste revenu du dernier rassemblement avec les Bleus, lui qui ne fait pas partie de la liste pour la coupe du monde. Quelques secondes suffiront à Clément Laporte de se faire pardonner en inscrivant le troisième essai palois suite à une merveille de passe au pied de Joe Simmonds (33-10, 75'). Enfin, après la sirène, Jack Maddocks viendra assurer le bonus offensif après un bon travail de fixation une nouvelle fois de l'ouvreur anglais Joe Simmonds (40-10, 80').

En disposant du LOU avec le bonus offensif, la Section paloise se place au deuxième rang de ce championnat, avec dix points, derrière le Stade français, seul club auteur du sans-faute. De son côté, le LOU recule au neuvième rang avec toujours cinq points et devra relever la tête dans un peu moins deux mois après la trêve internationale liée à la coupe du monde.