Le Racing est facilement venu à bout de l'USAP lors de la 3e journée de Top 14 (59-10) à l'issue d'une rencontre maîtrisée de bout en bout. Les Racingmen retrouvent le chemin de la victoire alors que Perpignan n'a toujours pas goûté à la victoire après trois journées. Pire encore, les Catalans n'ont pas pris le moindre point depuis le début de la saison.

Le Racing a livré une très grande partition face à Perpignan pour le compte de la 3e journée du Top 14 (59-10). Les hommes de Stuart Lancaster, intraitables à domicile, renouent avec la victoire après leur défaite la semaine dernière à Pau. Du côté de Perpignan, c'est une troisième défaite en autant de rencontres.

Le Racing a construit sa victoire en première période face à des Perpignanais indisciplinés et dépassés. Antoine Gibert, pour sa première titularisation, a débloqué les siens à la 11e minute avant que ses coéquipiers n'entament un festival, inscrivant trois nouveaux essais en l'espace de dix-sept minutes face à une USAP réduite temporairement à quatorze après le carton jaune de Lucas Velarte en raison de l'accumulation de fautes de ses coéquipiers. Jordan Joseph, par deux fois, et Thomas Laclayat inscriront de nouveaux essais en puissance. Puis, sur un jeu au pied d'Henri Chavancy, capitaine des ciel et blancs, Wame Naituvi est plus rapide que tout le monde et s'en va aplatir en coin à la sirène. À la pause, Perpignan était mené 33-0 et offrait déjà le bonus offensif à son hôte.

Une première période cauchemardesque pour l'USAP

En seconde période, les Racingmen vont démarrer sur le même rythme, inscrivant un nouvel essai par Thomas Laclayat. C'est alors que les Perpignanais décident de sonner la révolte par Lucas Dubois, à la retombée d'une passe au pied de Jake McIntyre, puis par Lucas Velarte à la sortie d'un ballon porté. Mais l'USAP va retomber dans ses travers, et Arthur Joly va payer l'indiscipline de ses coéquipiers en recevant un carton jaune. Les ciel et blancs vont profiter de leur supériorité numérique pour inscrire deux nouveaux essais grâce à Wame Naituvi, puis Cedate Gomes Sa. Enfin, après une croisée d'Antoine Gibert, Donovan Taofifenua inscrira le neuvième essai du Racing, à la sirène.

fin de match et ????????????????? ??? ???? ?? ????? !! \ud83d\udd25



On vous souhaite à tous une très belle Coupe du Monde et on se retrouve vite à @ParisLaDefArena : https://t.co/ufz5x7xlWn



À bientôt ! \ud83d\ude18



? 59 - 10 \ud83d\udc8a pic.twitter.com/xQKmxGw8bb — Racing 92 (@racing92) September 2, 2023

Les quarante premières minutes ont été un cauchemar pour Perpignan. Incapable de trouver la solution face à la défense du Racing, l'USAP s'est distinguée pour son indiscipline, étant sanctionnée à neuf reprises par M. Vivien Praderie. Les Catalans ont également fait preuve de maladresse en touche et ont manqué de se relancer sur leurs lancers, perdant le ballon trois fois.

Coupe du monde oblige, le Top 14 va faire une pause d'un mois. Ce sera l'occasion pour les Perpignanais de préparer au mieux leur match de reprise, et d'enfin lancer leur saison, face à Pau le 29 octobre tandis que le Racing se déplacera à Montpellier.