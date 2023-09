Lors d'Oyonnax-Toulouse, l'arbitre assistant Adrien Descottes s'est servi d'un drapeau du Stade toulousain comme drapeau de touche. Il nous explique la raison de cette situation cocasse.

C'est une situation insolite qui a eu lieu au Stade Charles-Mathon (Oyonnax) ce samedi 2 septembre. À l'occasion de la rencontre comptant pour la troisième journée de Top 14 entre Oyonnax et le Stade toulousain, l'arbitre assistant du match Adrien Descottes a été filmé par les caméras de Canal + tenant un drapeau de touche identique à ceux que remuent les fans haut-garonnais. Une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux du Top 14 a suffi pour provoquer les chambrages chez les amateurs du Top 14. Mais alors pourquoi M.Descottes brandissait-il un drapeau aux couleurs toulousaines ?

#TOP14 - L'image de la J3

Quand tu es arbitre de touche mais que tu as oublié un truc important à la maison ?? pic.twitter.com/HNW7dLA69o — TOP 14 Rugby (@top14rugby) September 2, 2023

Ugo Mola surpris par la situation

Cette situation est le résultat d'un oubli de la part de Tual Trainini, chargé d'amener les drapeaux comme chaque arbitre central. Le principal concerné Adrien Descottes nous raconte cette étrange mésentente. "Tual (Trainini) nous dit cinq minutes avant le match : "Les gars, je n'ai pas les drapeaux, je les ai oubliés". Nous avons donc demandé au club d'Oyonnax s'il ne pouvait pas nous prêter des drapeaux en bois ou autres. Ils n'en avaient pas. À la hâte, on a pris des drapeaux de chaque équipe qui étaient dans les couloirs pour pouvoir arbitrer correctement. Stéphane Crapoix avait celui d'Oyonnax et donc moi celui de Toulouse. Mais ils ne m'ont filmé qu'à moi, et je me suis donc retrouvé sur les réseaux sociaux. C'est le premier qu'il y avait donc je l'ai pris, déjà que nous étions en retard et que le coup d'envoi a été retardé de deux ou trois minutes à cause de ça" raconte l'arbitre.

Une situation assez cocasse qui a même interloqué l'entraîneur du Stade toulousain Ugo Mola. Le manager champion de France, en voyant l'arbitre de touche passer, a demandé en rigolant "mais c'est quoi ce bordel ?". Rien d'alarmant puisque l'affaire était réglée à la mi-temps. Pour la deuxième partie du match, les deux officiels de touche ont récupéré des drapeaux "classiques" orange et jaune fluo. "Après la partie, on en a plaisanté entre nous parce qu'il n'y a rien de grave mais c'est assez insolite (rires) explique l'arbitre Adrien Descottes. J'ai reçu pleins de textos de gens qui me disent en rigolant "tu as choisi ton camp", "qu'est-ce que tu fais avec le drapeau de Toulouse. Ça va vite les réseaux sociaux !". Voilà le mystère (s'il y en avait un) résolu !