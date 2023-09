Bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct commenté le match entre Castres et Bayonne, comptant pour la troisième journée de Top 14.

Le Castres olympique affronte l'Aviron bayonnais. Les deux équipes comptent une victoire depuis le début de la saison.

Le CO et l'Aviron restent pour autant sur une défaite frustrante respectivement sur la pelouse de l'UBB et Toulon.

Benoit Rousselet sera au sifflet pour cette rencontre au stade Pierre-Fabre.