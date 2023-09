Le Racing 92 reçoit l'USA Perpignan ce samedi (à 17 heures). À l'ouverture, Antoine Gibert remplace Tristan Tedder. À noter aussi la première titularisation à droite pour la recrue Thomas Laclayat. Côté catalan, on compte 6 changements, avec notamment Moreaux et Ecochard à la place de Tuilagi et Deghmache. Velarte est titulaire en troisième ligne centre.

Le XV de départ du Racing 92 : 15. Spring ; 14. Taofifenua, 13. Klemenczak, 12. Chavancy, 11. Naituvi ; 10. Gibert, 9. Le Garrec ; 7. Baudonne, 8. Joseph, 6. Diallo ; 5. Sanconnie, 4. Chouzenoux ; 3. Laclayat, 2. Tarrit, 1. Ben Arous.



Remplaçants : 16. Chat, 17. Moukoro, 18. Poloniati, 19. Hemery, 20. Le Bail, 21. Tedder, 22. Saili, 23. Gomes Sa. Le XV de départ de Perpignan : 15. Dupichot ; 14. Dubois, 13. Acebes, 12. Duguivalu, 11. Crossdale ; 10. McIntyre, 9. Ecochard ; 7. Sobela, 8. Velarte, 6. Bachelier ; 5. Moreaux, 4. Labouteley ; 3. Roelofse, 2. Maurouard, 1. Chiocci.



Voici le XV de départ pour la troisième journée de TOP 14 ! \ud83d\udc4a



\ud83c\udfc9 J3 - TOP 14

\ud83d\udc8a RACING 92 \ud83c\udd9a USAP

\u23f0 Samedi 2 septembre - 17h00

\ud83c\udfdf\ufe0f Paris La Défense Arena



Remplaçants : 16. Montgaillard, 17. Lotrian, 18. Tuilagi, 19. Galletier, 20. Deghmache, 21. Naqalevu, 22. Goutard, 23. Fakatika.