En marge de l’opposition raisonnée menée contre les Samoans à Aimé-Giral, le sélectionneur du Portugal Patrice Lagisquet a fait un point sur la préparation de son équipe, qui affrontera le pays de Galles pour son entrée en lice.

Quel était l’objectif de cette séance et pourquoi avoir choisi les Samoa ?

Nous aurions pu faire un match, mais finalement cela n’a pas pu se faire. J’aurais préféré avoir trois vrais matchs de préparation pour pouvoir mettre tout le monde sur le terrain et distribuer du temps de jeu. C’était donc l’idée de cette opposition du jour. Ensuite, on voulait affronter des Iliens parce que nous n’avons pas souvent affronté des équipes aussi physiques. Nous avions affronté une Australie A avec 300 sélections sur le terrain à Massy. Il y avait 17-17 à la 68ème minute, mais on craque en fin de rencontre. On a gagné contre les Etats-Unis en Algarve, 46-20. Ce match a montré que l’on avait progressé.

Quel bilan faites-vous de cette journée ?

Ce fut très intéressant. On a pu se confronter à des joueurs que l’on ne connaissait pas, qui défendent fort et qui vous mettent sous pression. On a pu travailler notre jeu de ligne, notre touche et les mauls. Quand on a joué sans contact réel, on a vu qu’on arrive à rivaliser en terme de circulation, de technique de passe, de vitesse de déplacement du ballon. Par contre dès qu’on est confronté à la dimension physique, on a plus de mal. C’est ce qui nous arrivera quand on affrontera le Pays de Galles, l’Australie… La Géorgie on la connaît, on a l’habitude de l’affronter. On peut s’attendre à ce que nos adversaires nous imposent un jeu direct, pour venir casser la ligne au bords des rucks plutôt que sur les extérieurs où nous sommes plutôt bien organisés. Si l’on aligne pas notre équipe la plus dense, on a un petit déficit.

Coupe du monde 2023 - Patrice Lagisquet avec son homologue samoan L'INDEPENDANT - MICHEL CLEMENTZ

En quoi cette journée oriente la suite de votre préparation ?

On va bien profiter des quinze derniers jours pour terminer notre préparation. On ne veut pas que les joueurs soient surpris par la dimension physique quand on affrontera le pays de Galles. Mais le fait d’avoir joué contre l’Australie A et les Samoa nous a fait du bien. Cela nous permet de prendre conscience de ce qu’il nous manque encore.

Que redoutez-vous ?

C’est la densité physique et l’usure dans le combat. Les équipes du deuxième Tier disent que face à celles du premier ça tape plus fort, plus vite, plus souvent et plus longtemps. Ce palier là est difficile à franchir. Nos joueurs sont prévenus.

Quel serait votre objectif pour la Coupe du monde ?

On veut être compétitif le plus longtemps possible. S’accrocher, faire de beaux matchso et on est capable de produire un bon contenu offensif, mais on doit résister dans le combat frontal.

Quels sont vos joueurs à suivre durant ce Mondial ?

Il y a notre ailier Rodrigo Marta, notre arrière Nuno Sousa Guedes, qui a été un peu en difficulté contre l’Australie A mais qui a été brillant contre les Etats-Unis. Et devant je dirais le troisième ligne Nicolas Martins, qui est en train de progresser énormément et qui évolue à Soyaux-Angoulême.