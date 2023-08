Pour cette troisième journée de Pro D2, Provence Rugby ouvre le bal face à Nevers tandis qu'Agen et Mont-de-Marsan le fermeront par un choc. Côté prévisions, Valence Romans pourrait enchaîner dans l'euphorie, Béziers et Aurillac vont se reprendre à domicile alors qu'Agen prendra le dessus sur Mont-de-Marsan.

Provence Rugby – Nevers

Le tube de l’été se trouve en Provence, cette année ! Après sa large victoire à Dax lors de la première journée, les hommes de Mauricio Reggiardo ont confirmé avec un deuxième succès bonifié, face à Agen. Les recrues, Thomas Salles, Arthur Coville ou Jimmy Gopperth ont répondu aux attentes. En face, Nevers, en rodage, n’est plus aussi flamboyant qu’en fin de saison dernière et aura du mal à prendre des points à Maurice-David.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Provence

Dax – Grenoble

Dans nos colonnes, Benjamin Gufflet, président de Dax, a mis la pression sur ses joueurs et son staff. Après avoir laissé le bonus offensif à Aix-en-Provence et Rouen, le promu devra s’imposer pour ne pas prendre du retard dans la course au maintien. En face, Grenoble, est aussi à la recherche de points, car encore en négatif après son retrait de six points.

Notre pronostic : victoire de Dax, Grenoble repart avec le bonus défensif

Béziers – Rouen

Vainqueur de justesse contre Soyaux-Angoulême puis largement battu à Brive, l’ASBH devra se reprendre à Raoul-Barrière pour ne pas s’enliser dans le bas de tableau. Mais avec une infirmerie bien remplie, la tâche ne sera pas aisée. Après avoir fait le travail contre le promu dacquois en prenant cinq points, Rouen descendra dans l’Hérault sans pression.

Notre pronostic : Béziers l’emporte

Valence Romans - Colomiers

Deux équipes qui comptent une défaite et une victoire en ce début de saison, deux équipes qui auront à cœur de confirmer la tendance. Et c'est Valence Romans qui pourrait très bien prendre l'avantage ce vendredi soir ! Après avoir encensé Georges-Pompidou en venant à bout de Biarritz 55 à 0 la semaine dernière, les Drômois peuvent de nouveau créer l'exploit face à des Columérins peu à l'aise à l'extérieur (cinq défaites sur les cinq derniers déplacements). L'occasion pour le VRDR de prendre quelques points et de se conforter dans le milieu de tableau.

Notre pronostic : victoire de Valence Romans

Biarritz - Soyaux-Angoulême

L’heure est à la révolte côté biarrot. Après la claque reçue dans la Drôme (55-0), le Biarritz olympique aura forcément à cœur de réagir et Soyaux-Angoulême pourrait en payer le prix. Les hommes de Matthew Clarkin vainqueur chez eux contre Colomiers ne devraient pas se manquer à nouveau. En face, les Angoumoisins sont eux dans une bonne dynamique. Partant de Béziers avec des regrets mais un bonus défensif, ils ont confirmé de la plus belle des manières contre Aurillac à Chanzy. Le déplacement à Biarritz se fera avec une équipe angoumoisine un peu remaniée mais malgré tout ambitieuse. Faveur aux Biarrots.

Notre pronostic : Biarritz l’emporte avec le bonus offensif

Aurillac - Vannes

Défait la semaine passée à Soyaux-Angoulême, Aurillac voudra rebondir dans son antre de Jean-Alric. Ayant dominé Rouen à la maison lors de la première journée, c’est désormais à un gros morceau que vont s’attaquer les Cantaliens chez eux. En effet, Vannes, vainqueur à deux reprises, est à la deuxième place du championnat. Dans une bonne forme, la victoire à Mont-de-Marsan pourrait bien avoir galvanisé les troupes bretonnes. Les spectateurs du soir devraient avoir droit à un affrontement intéressant. Les Aurillacois devraient se défaire de ce qui ressemble à un piège.

Notre pronostic : Aurillac l’emporte, bonus défensif pour Vannes

Montauban - Brive

Match qui s’annonce serré si l’on en croit le classement. Le cinquième Montauban reçoit le troisième Brive. Alors que l’USM s’est incliné à Nevers lors du dernier match, il reçoit l’un des favoris à la montée. Le CAB de son côté avait largement dominé Béziers pour son premier match de Pro D2 au Stadium municipal, après avoir perdu d’une courte tête à Agen. Dans cette rencontre, Montauban devra mettre tous les ingrédients possibles pour s’en sortir avec un succès. Nous partons sur la victoire briviste mais Montauban ne lâchera rien.

Notre pronostic : Brive s’impose, Montauban prend le bonus défensif

Agen – Mont-de-Marsan

Voilà deux équipes qui devront se racheter ! Lors de la deuxième journée, Agen a fait un non-match à Aix-en-Provence, avec un score final de 44-9 en faveur des Provençaux. Réaction attendue à Armandie ! L’adversaire, Mont-de-Marsan, a perdu ses deux premières rencontres, en ne prenant qu’un seul point. Mais les Landais ont joué à chaque fois à l’extérieur. Ils se sont déplacés à Grenoble puis ont reçu Vannes à Biarritz, leur stade étant en travaux.

Notre pronostic : Victoire d’Agen