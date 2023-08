La période de préparation à la Coupe du monde avec son lot de matchs amicaux a touché à sa fin dimanche. A une semaine du coup d'envoi tant attendu de la compétition reine qui aura lieu en France, c'est l'occasion de revoir tous les résultats des futurs adversaires des Bleus en poule.

La Nouvelle-Zélande de retour au premier plan

Il leur a fallu plusieurs mois de reconstruction. Mais les All Blacks, à l'aube de cette Coupe du monde, sont bien de retour avec tous leurs moyens. Le Rugby Championship a été maîtrisé de bout en bout, avec trois victoires en autant de matchs, toutes à 35 points au moins. Dans la foulée, les partenaires de Sam Cane se sont adjugé aussi la seconde manche de la Bledisloe Cup, en battant de façon moins sereine les Wallabies (23-20).

Les All Blacks concèdent un essai de Bongi Mbonambi (Afrique du Sud) Icon Sport - PA Images

Seul bémol dans cette préparation, et il arrive pour la répétition générale deux semaines avant le début du Mondial, c'est la défaite 7-35 contre l'Afrique du Sud la semaine passée à Twickenham. Les Néo-Zélandais ont en effet souffert de leur indiscipline, avec les cartons jaunes de Scott Barrett et du capitaine Sam Cane coup sur coup, puis du carton rouge du deuxième ligne avant la pause. Résultat : la Nouvelle-Zélande concède la plus lourde défaite de leur histoire. Un coup au moral des Maoris ("ça fait mal", reconnaissait Sam Cane) mais peut-être aussi un motif de motivation supplémentaire deux semaines avant le grand jour... "Nous allons devoir apprendre de ce match et vite. Je préfère vivre ce match maintenant que dans deux semaines", ajoutait le troisième ligne aile.

Los Teros se sont rassurés

Certes, les Uruguayens ont focalisé leur préparation sur des adversaires à leur mesure. Mais cela aura eu le mérite de leur donner de la confiance pour aborder leur premier match contre la France le 14 septembre. Il y a eu un succès étriqué contre le Chili (26-25), puis une victoire un peu plus encourageante contre la Namibie (26-18). Deux semaines plus tard, ils ont montré bien plus de velléités offensives face à l'Argentine XV (33-13). La mêlée et le ballon porté furent les bases de la domination uruguayenne.

Reste à savoir comment los Teros vont transposer ces trois matchs gagnés, tous disputés chez eux dans l'Estadio Charrua, dans une Coupe du monde loin de leurs habitudes.

La Namibie : du mieux sur la fin

C'est à Montevideo aussi que la Namibie a effectué une partie de sa préparation. En l'occurrence, ils ont commencé par une défaite face à l'Argentine XV (34-27). Malgré la défaite, le joli retour des Welwitschias en deuxième période après avoir concédé un 26-8 était à noter. Ensuite, il y a eu ce revers contre le pays hôte (26-18) qui a surtout eu pour effet de mettre en confiance l'Uruguay. Un temps devant au score, les hommes d'Allister Coetzee utilisaient surtout les failles défensives des Teros pour marquer, mais ils manquaient de constance.

Louis van der Westhuizen lors du test match de la Namibie à Amsterdam (Pays-Bas) face au Canada. Icon Sport - ANP

C'est lors du dernier match amical que les planètes se sont alignées. Malgré un départ raté (14-0 puis 19-7), la Namibie revenait par une percée de leur capitaine Johan Deysel et un maul. Si le Chili insistait dans le camp adverse et transformait les fautes en points, le dernier mot revint aux visiteurs venus d'Afrique, qui ont su faire le dos rond et remporter la pénalité de la gagne. Célébrée vivement, cette victoire a de quoi faire naître des espoirs dans cette équipe qui n'a encore jamais gagné un match en Coupe du monde.

L'Italie sans Menoncello mais avec ses espoirs

C'est la tuile de la Nazionale avant le Mondial. Tommaso Menoncello est sorti de la rencontre face à l'Irlande touché à l'épaule. Le trois-quarts centre est forcé de passer par la case opération, il sera forfait pour la compétition reine. Un coup dur pour sa sélection puisqu'il en était un des atouts. Mais le sélectionneur Kieran Crowley a d'autres cartes dans sa manche, avec déjà Ange Capuozzo.

Ange Capuozzo à toute vitesse face au Japon Icon Sport - LiveMedia

L'arrière de Toulouse formé à Grenoble a effectué son retour à la compétition contre la Roumanie, contre qui il a inscrit un doublé, ce qui lui a valu la récompense d'homme du match, et a enchaîné contre le Japon. Du reste, les frères Cannone ont pris encore en envergure depuis le dernier Tournoi, tout comme leurs partenaires dans le paquet d'avants Federico Ruzza, et Sebastian Negri, qui est toujours aussi précieux pour sa puissance.

La joie des Italiens après leur victoire contre le Japon à Trévise Icon Sport - LiveMedia

Le bilan de cette Italie est de deux défaites contre l'Ecosse et l'Irlande, et deux victoires larges contre la Roumanie et le Japon.