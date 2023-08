Avec le probable forfait de Jonathan Danty dans le XV de départ pour débuter face à la Nouvelle-Zélande samedi 8 septembre, Fabien Galthié et son staff vont devoir choisir un nouveau numéro 12. Les options Vincent et Moefana sont évidemment les plus attendues mais les hypothèses Penaud ou encore même Boudehent, loin d'être prévisibles, ne sont pas exclues.

C'est la mauvaise nouvelle de la journée pour le XV de France : Jonathan Danty devrait manquer le match d'ouverture de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande le 8 septembre prochain. Une absence qui oblige donc le staff des Bleus à réfléchir à qui sera le nouveau numéro 12 français aux côtés de Gaël Fickou. Dans cette liste, plusieurs candidats pourraient suppléer le puissant rochelais. Tour d'horizon de ces remplaçants de luxe des plus probables aux moins envisageables. Yoram Moefana, profil et expérience Sous le mandat de Fabien Galthié, il est inévitablement le numéro 3 au poste de trois-quarts centre derrière les intouchables Danty et Fickou. Un profil très véloce, puissant et capable de casser les lignes de défense adverse, qui se rapproche fortement de ce que peut produire Danty offensivement. Il a montré de bonnes choses lors du premier match en Écosse avec le 12 dans le dos. Avec 18 sélections depuis novembre 2020, Yoram Moefana a été sollicité régulièrement là où l'un des deux centres "habituels" manquait à l'appel. Sur ses 18 matchs, il en a débuté 14 en tant que titulaire dont 8 au centre. Notamment, lors du dernier Tournoi des 6 Nations, c'est lui qui occupait le poste de premier centre pendant les 3 premières rencontres contre l'Italie, l'Irlande et l'Écosse. Arthur Vincent, talent et belle histoire Revenu de grosses blessures au genou, Arthur Vincent est bien de retour et ses qualités, connues de tous, pourraient faire du bien aux Bleus. Il est donc lui aussi un candidat sérieux pour débuter la rencontre face aux All Blacks. Si ces dernières années il n'a pas été épargné, sa dernière sortie face aux Fidji à Nantes a rassuré. Offensivement, il a montré de l'initiative mais surtout, il a fait le boulot défensivement comme à son habitude. Un domaine qui pourrait être utile face à une paire de centres dangereuse que pourrait être Barrett-Ioane. De plus, le sélectionneur des Bleus noue une forte relation avec le joueur du MHR comme il le rappelait en juin dernier : "Avec Arthur, on a construit quelque chose de très fort depuis le début de notre aventure". On se souvient d'ailleurs que l'ancien demi de mêlée avait posté un message personnel pour Arthur Vincent lors de sa blessure : "Cher Arthur, Nous sommes dans la peine suite à l’annonce de ta grave blessure. Avec tout le staff nous te souhaitons beaucoup de courage pour traverser cette période sans jouer. En attendant de te revoir bientôt sur le terrain, nous ne doutons pas de ton retour parmi nous", tweetait-il en octobre 2021. Une titularisation face aux All Blacks serait une histoire incroyable.. mais possible. Damian Penaud, l'attaquant ultime Penaud est l'un des tout meilleurs attaquants du monde. L'avoir sur le terrain au centre ou à l'aile est forcément un atout en soi. Malgré tout, sa présence au centre serait une énorme surprise bien qu'il ait déjà évolué au poste lors de ses débuts sous le maillot bleu. En 2017 notamment, il avait débuté 3 rencontres face au Japon et face à l'Afrique du Sud avec le 13 dans le dos. Un poste de centre dans lequel il pourrait dépanner sans aucun problème mais qui dénuderait un couloir peu fourni. Louis Bielle-Biarrey ou Yoram Moefana pourraient donc glisser à l'aile si cette hypothèse peu probable venait à être envisagée. Paul Boudehent, l'audacieuse hypothèse Et pourquoi pas ? C'est vrai qu'on serait sur un choix très audacieux de la part du staff ! Mais Fabien Galthié n'a jamais caché, ni exclu de ses plans, les capacités qu'a le Rochelais pour évoluer au centre du terrain. La semaine dernière à Capbreton, le staff tricolore l'avait fait évoluer une bonne partie de l'entraînement à haute intensité au centre, à la place de Danty justement.