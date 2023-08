Large vainqueur de la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud a frappé fort, lors du dernier match de préparation à la Coupe du monde 2023. La nation arc-en-ciel a impressionné nos journalistes, qui constatent que le vivier sud-africain est peut-être le meilleur du monde.

Après avoir critiqué la performance Néo-Zélandaise dans Des Mauls et Débats, l'heure est venue de saluer le jeu sud-africain. Rustres et physiques, comme toujours, les Springboks proposent en plus des qualités offensives nouvelles et impressionnantes.

Leur large succès face à la Nouvelle-Zélande n'a rien d'anecdotique et les place parmi les grands favoris à leur propre succession. Dotés de joueurs au talent énorme, ils peuvent même se permettre de procéder à plusieurs rotations au sein de leur effectif. Vendredi dernier par exemple, c'est avec un banc rempli de sept avants que les Boks s'étaient présentés à Twickenham, ce qui leur a permis de concasser la mêlée néo-zélandaise avec une facilité déconcertante.

Avec Vincent Franco, Simon Valzer, et Nicolas Augot. Réalisation de Baptiste Barbat. Musique : Buffalos - Zebros.