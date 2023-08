Malgré la défaite (25-23) et les imprécisions du premier acte, le manager de Castres Jeremy Davidson était satisfait de la réaction de ses joueurs qui ont su trouver les ressources pour prendre un point de bonus défensif sur le terrain de l’Union Bordeaux-Bègles

Êtes-vous satisfait de ce point de bonus défensif ou alors frustré par cette courte défaite ?

En première mi-temps, nous avons donné trop de cadeaux à l’adversaire. On donne des points sur nos offensives. Nous avons été meilleurs en deuxième période, mais nous ne sommes pas encore rodés. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. C’était un match avec beaucoup trop de fautes et donc nous sommes contents de sortir avec un point de bonus défensif. On s’est battu pour revenir au score alors que nous comptions 14 points de retard à la pause.

Comme la semaine dernière, votre équipe a eu du mal à se libérer. Comment l'expliquez-vous ?

On a besoin de travailler collectivement un peu plus pour être capable d’avoir plus de précision dans notre jeu. La semaine dernière, c’était la rentrée des classes et nous n’étions pas à notre niveau. Ce week-end, la deuxième mi-temps est meilleure mais nous ne sommes pas encore en place. Les premiers matchs de Top 14 sont arrivés très vite. Nous devons bien préparer la réception de Bayonne maintenant. On savait que l’UBB voulait mettre son jeu en place et que cette équipe était très dangereuse en contre attaque. On l’a bien vu. Il faudra être plus précis dans la zone de marque.

Vous avez eu une opportunité de revenir plus tôt dans la rencontre sur une percée de Pierre Popelin. Est-ce le tournant du match ?

Malheureusement pour nous, c’est le joueur qui va le plus vite sur le terrain qui arrive à défendre sur cette action. Sur le coup, nous avons l’impression que les autres défenseurs arrivent sur le côté alors que nous pensions pouvoir faire rebondir le jeu pour finir cette action. On va revoir cette action.

Avez-vous changé de stratégie à la pause, avec la volonté d'utiliser plus le jeu au pied de pression en seconde période ?

Nous avions le vent dans le dos en première mi-temps, donc nous avions de la longueur dans notre jeu au pied. En deuxième période, avec le vent contraire, nous avons eu des jeux au pied qui nous ont permis de contester les ballons. Cela nous a donné l'opportunité de récupérer quelques munitions et ça a plutôt bien marché.